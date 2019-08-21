Российские военные раздали в провинции Алеппо 500 продовольственных наборов

Дамаск, 21 августа. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии раздал 2,5 тонны гуманитарной помощи в виде продовольственных наборов.

Всего была проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Карим-Каср в провинции Алеппо. Было роздано 500 продуктовых наборов.

По словам руководителя Центра генерала-майора Алексея Бакина, в Сирию продолжают возвращаться беженцы. По последним данным, с территории иностранных государств вернулись 593 557 человек. В места довоенного проживания вернулись 1 млн 303 тысячи внутренних переселенцев.

Ранее САА окружила боевиков к югу от Хан-Шейхуна, а также взяла без боя Хан-Шейхун.