Кириенко назвал участников форума «Таврида» будущим страны

Судак, 21 августа. Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко приветствовал участников фестиваля творческих сообществ «Таврида-Арт», стартовавшего в Крыму. Актер Владимир Машков, бард Олег Митяев и балерина и актриса Илзе Лиепа оставили свои автографы на надписи «Таврида-Арт».

«Самое главное здесь — это не сцена, не арт-объекты. Это атмосфера, это душа, это создают сами ребята. Они невероятно талантливы, они очень мотивированы», — цитируют слова Кириенко «Известия».

Чиновник подчеркнул, что ребята, участвующие в фестивале, «и есть будущее страны».

Актер и режиссер Владимир Машков, принимающий участие в фестивале, написал на одном из арт-объектов пожелание «Пусть «Таврида» будет картина маслом!». Таким образом актер решил напомнить о своей любимой фразе персонажа, которого он играл.

Кириенко, Машков, а также бард Олег Митяев и балерина и актриса Илзе Лиепа оставили свои автографы на надписи «Таврида-Арт», посвященной фестивалю.

«Немножко завидую, что в моей молодости не было такого уникального места, где можно проявить свои таланты», — отметил Машков.

Фестиваль «Таврида-Арт» проходит в Крыму, недалеко от Судака, с 20 по 26 августа. Первый форум прошел в Крыму в 2014 году. Организаторами слета выступили Общероссийский народный фронт и Росмолодежь. С 2015 года на форуме было выдано более 300 грантов на сумму 40 миллионов рублей.

В среду стало известно, что мероприятия форума «Таврида» будут проходить круглый год благодаря стационарному центру, который построят в Судаке к 2022 году.

Отметим, смены форума «Таврида» проходят в Крыму с мая. Всего на форуме побывали уже более пяти тысяч участников из разных регионов России.