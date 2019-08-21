США намерены вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу

Франкфорт (США), 21 августа. Захваченные ранее силами США террористы в Сирии будут высланы в страны их происхождения, включая европейские. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Выступая в Кентукки на съезде американских ветеранов, Трамп заявил, что США вышлют захваченных террористов в страны их происхождения.

«Мы разгромили сто процентов халифата в Сирии. Мы держим тысячи захваченных террористов ИГ1 («Исламское государство»1, террористическая организация, запрещенная в РФ — Прим. ФАН). Отправим их туда, откуда они пришли, в том числе в европейские страны. Мы не хотим их держать у себя», — заявил Трамп.

Он напомнил, что только на содержание специальной тюрьмы в Гуантанамо за последние 15 лет было потрачено несколько миллиардов долларов.

Напомним, что еще в начале года первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на подобное предложение главы Белого дома.

Сенатор подчеркнул, что порой сложно сказать наверняка, какие мотивы побуждают американского президента выступать с подобными призывами. По его мнению, сторонники террористической группировки должны отбывать наказание там, где они совершали свои преступления — в Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике (САР) продолжается с 2011 года. Правительственные войска освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных вооруженных бандформирований. Власти САР приступили к восстановлению инфраструктуры после боевых действий.

1 Организация запрещена на территории РФ.