Волонтеры нашли пропавшую в Нижегородской области девочку

Нижний Новгород, 21 августа. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Рысь» совместно с волонтерами Национального центра нашли пропавшую в Нижегородской области девочку, передает Федеральное агентство новостей. Ребенок жив.

Напомним, ребенок пропал 17 августа. Она ушла с территории дачного участка пока 65-летний родственник вышел во двор. В поисках ребенка помимо волонтеров принимали участия сотрудники Центра кинологической службы управления уголовного розыска областного ГУ МВД, сотрудники МЧС, областного СУ СКР, военнослужащие Росгвардии. Кроме того, были задействованы два частных вертолета из Москвы.