Принадлежавший Кастро крокодил искусал шведского пенсионера

Стокгольм, 21 августа. Шведский пенсионер пострадал от крокодила в аквариуме Скансена в столице Швеции. Как отмечается, ранее этот крокодил принадлежал кубинскому лидеру Фиделю Кастро.

Об инцидент сообщили официальные представители пресс-службы полицейского управления Швеции. По предварительной информации, 75-летний мужчина засунул руку в аквариум, после чего его укусил находившийся там крокодил. Пенсионер получил множественные укусы и был доставлен в больницу; сейчас его состояние оценивается как критическое.

Крокодил принадлежал Фиделю Кастро. Тот подарил его российскому космонавту Владимиру Шаталову, который передал рептилию в Московский зоопарк. Оттуда ее передали зоопарку Стокгольма в 1981 году.

Напомним, что в начале года сообщалось о крокодиле, который заживо съел кормившую его женщину-биолога в индонезийском городе Томохон.

По данным Daily Mail, трагедия произошла в исследовательской лаборатории, где находилась рептилия. Останки биолога Дэйзи Туво, которая в бассейне кормила крокодила по кличке Мерри мясом, обнаружили в пасти рептилии коллеги ученой. Они сообщили о произошедшем спасателям и с трудом отняли труп у крокодила.