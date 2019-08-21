Макрон назвал уместной перспективу возвращения России к G7

Париж, 21 августа. Президент Франции Эммануэль Макрон считает уместным возвращение к формату «восьмерки» с участием России. Об этом глава государства заявил на встрече с журналистами президентского пула.

«Возвращение России в Группу восьми было бы уместным в перспективе», — цитирует Agence France-Presse слова Макрона.

Однако при этом Макрон добавил, что для возвращения России в G7 необходимо «найти решения по урегулированию кризиса на Украине на основе минских соглашений». По мнению президента Франции, говорить о том, что «Москва могла бы вернуться уже завтра без каких-либо условий, значило бы проявить слабость со стороны Группы семи».

«Это было бы стратегической ошибкой», — заключил он.

Напомним, 20 августа Трамп поддержал идею восстановить членство России в составе «Большой семерки» и возобновить работу этой группы в формате G8, передавал RT. По его словам, Россия была исключена из «Большой восьмерки», так как Путин «перехитрил» экс-президента Барака Обаму.

В среду он объяснил свои слова тем, что было бы гораздо проще обсуждать некоторые вопросы, если Россия вернется в состав G7.

Ранее в ходе встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном Владимир Путин заявил, что считает полезными любые контакты со странами «Большой семерки». Путин добавил, что не исключает возобновления формата G8, однако Россия не ставит себе задачу вернуться в группу «как самоцель».

Россия входила в G8 до 2014 года. После воссоединения Крыма с РФ страны Запада не признали это решение и отказались от участия в саммите «восьмерки», который должен был состояться в Сочи.

Саммит G7 намечен на 24 августа. Одним из центральных вопросов, судя по всему, станет возвращение России в G7 и Украина. Как сообщала «Газета.ру», Трамп и Макрон солидарны в том, что Россию необходимо вернуть в состав «Большой семерки».