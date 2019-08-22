Сирия итоги за сутки на 22 августа 06.00: армия Сирии вступила в Хан-Шейхун, турки оказались в осаде под Муреком

Сирия, 21 августа. «Силы Тигра» вошли в Хан-Шейхун, турецкий наблюдательный пункт в Хаме в осаде САА, Ирак обвинил Израиль в ударах по проиранскому ополчению. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): завершила окружение террористов в Идлибе, полностью заняла Хан-Шейхун на юге Идлиба, атаковала боевиков «Тахрир аш-Шам» в Латакии, нанесли авиаудары по периметру наблюдательного пункта турецкой армии в Муреке.

ВКС РФ: наносят удары по боевикам на севере Латакии и в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): подверглась нападениям на севере Алеппо.

Армия Турции: нанесла артиллерийские удары по курдам в Алеппо, нарушила воздушное пространство Сирии в Алеппо и Хаме.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): нанесло удар SDF в провинции Хасака.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отступили из Хан-Шейхуна, подбили танк САА под Кабаной, собираются в районе наблюдательного пункта турецкой армии в Хаме, противостояли САА в Идлибе и на севере Хамы, оказались в окружении в «латаминском котле».

Курды: провели операцию по обеспечению безопасности в Дейр-эз-Зоре.

Ирак: обвинил Израиль в ударах по базам шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби».

Провинция Латакия

Сирийская арабская армия продолжает операцию на севере провинции Латакия. Несмотря на авиаудары и постоянные атаки (источники сообщают о пяти попытках штурма в течение минувшей ночью), САА не удается продвинуться в районе населенного пункта Кабана, где удерживают позиции террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана». Источник в Twitter (@RadioAlKul) сообщает, что правительственные силы потеряли под Кабаной еще один танк.

Вертолеты ВКС РФ атакуют позиции террористов в горах на севере Латакии. Как сообщает ливанское агентство Al Masdar, российская авиация интенсивно использует вертолеты и самолеты, чтобы сломить сопротивление джихадистов, обороняющихся в районе населенного пункта Кабана.

Провинция Алеппо

Курдский источник в Twitter (@RojavaNetwork) сообщает об уничтожении по крайней мере трех боевиков протурецких формирований ССА в городе Азаз, на окраинах Африна и в районе деревни Кафр-Хашир.

Источник в Twitter (@RadioAlKul) сообщает о столкновениях между боевиками протурецких группировок «Свободной сирийской армии» и курдскими вооруженными формированиями в районе Манбиджа. Бои шли в районе между деревнями Аль-Бугаз и Улашли на севере Алеппо, на границе районов, контролируемых ССА и курдами.

Параллельно бои шли западнее, к северу от контролируемого курдскими силами Телль-Рифата — там, как сообщает курдский источник в Twitter (@RojavaNetwork), армия Турции нанесла артиллерийский удар по курдским отрядам в районе деревень Мараназ и Айн-Дакна. Столкновения в этом районе продолжаются уже более недели, с момента, когда стало известно, что США поддержали турецкий план создания «зоны безопасности» на севере Сирии.

Провинция Дейр-эз-Зор

Бойцы проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) провели «операцию по обеспечению безопасности» в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает Orient News, бойцы SDF провели рейд в деревне Бариха, где за день до этого произошло нападение на автомобиль с курдскими военными — был убит один военнослужащий SDF, еще один получил тяжелые ранения. Впрочем, реальных последствий для жителей Барихи операция не имела — по данным источника, нескольких жителей села задержали, допросили и отпустили восвояси.

Провинция Идлиб

Операция Сирийской арабской армии в провинции Идлиб достигла важного успеха — подразделения «Силы Тигра» вошли в стратегически важный город Хан-Шейхун, который является «ключом» к шоссе М5. Как сообщает ливанской издание Al Masdar, части САА вошли в Хан-Шейхун со всех направлений, проводят зачистку и утверждают, что город будет полностью безопасен уже в течение завтрашнего дня. По версии Al Masdar, силы САА перерезали все стратегически важные дороги, после чего дождались отхода джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам» и вошли в пустой город. Такой маневр позволил сберечь жизни мирных жителей и сохранить город для людей.

Кроме того, Сирийская арабская армия смогла замкнуть кольцо окружения вокруг города Хан-Шейхун— передовые отряды САА, наступавшие с востока, с направления Ас-Сукейка, встретились с отрядами, которые наступали с запада, сообщает источник в Twitter (@Bosni94). Теперь, после того как сирийская армия взяла под контроль Телль ат-Тараи, у террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» не осталось простых путей для отступления из «латаминского котла» — террористы могут вырваться только с боем, если смогут пройти под обстрелом в районе Ат-Таманы.

Между тем официальный новостной источник в Twitter (@SyriawatanNews) сообщает об уничтожении одного из главарей «Тахрир аш-Шам», известного полевого командира запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1 по имени Абу Бараа.

Провинция Хама

Step News сообщает, что боевая авиация (вероятно, ВВС Сирии) нанесла несколько ударов по периметру наблюдательного пункта турецкой армии близ города Мурек на севере Хамы. О разрушениях в пределах наблюдательного пункта и пострадавших среди турецких военных не сообщается. Между тем некоторые источники утверждают, что боевики «Тахрир аш-Шам» были замечены в непосредственной близости от наблюдательного пункта — возможно, именно по ним и был нанесен авиаудар.

По данным источников (@MIG29_), в настоящее время Сирийская арабская армия продолжает продвигаться в направлении города Мурек. О столкновениях с террористами не сообщается.

Тем временем над северной Хамой были замечены самолеты ВВС Турции, сообщает источник в Twitter (@haskologlu). Вероятно, турецкая авиация пытается своим присутствием ограничить действия сирийских и российских самолетов, однако на данный момент не сообщается ни о боях в воздухе, ни о ударах ВВС Турции по САА на земле.

Остатки террористических группировок, лояльных «Тахрир аш-Шам», движутся в направлении турецкого наблюдательного пункта близ города Мурек, сообщает официальный сирийский новостной источник в Twitter (@SyriawatanNews). Источник утверждает, что боевики, оставшиеся в «латаминском котле» в провинции Хама, стремятся уйти от ударов САА в зоне относительной безопасности рядом с наблюдательным пунктом №9. Между тем население провинции Хама приветствует наступающую Сирийскую арабскую армию, поднимая государственные флаги на своих домах и выходя с ними на улицы.

Провинция Хасака

«Спящие ячейки» террористов группировки «Исламское государство» продолжают вести деструктивную деятельность по всей восточной Сирии, в зоне контроля проамериканской курдской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF). Именно бойцы SDF становятся главными их целями. Минувшим вечером на территории провинции Хасака произошел очередной теракт с использованием заминированного мотоцикла, целью которого были курдские военные. Как сообщает источник в Twitter (@Salah_Addin_), один человек получил ранения в результате взрыва в населенном пункте Маркада.

Ирак

Взрывы, которые произошли на территории военных баз и складов иракского шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» были результатом ударов израильских боевых беспилотников, заявил член оборонного комитета парламента Ирака Карим Алаиви в интервью ливанскому каналу Al Mayadeen. По словам парламентария, власти Ирака располагают доказательствами причастности Израиля к ударам по базам «Ас-Сакр» и «Амерли».

По словам Алаиви, Израиль пытается ослабить влияние Ирана и силы проиранских формирований в Ираке, снижая боевые возможности проиранского ополчения. При этом парламентарий признал, что силы ПВО и ВВС Ирака не смогли зафиксировать появление израильских беспилотников в своем небе, однако Al Mayadeen указывает со ссылкой на «источники, знакомые с ситуацией», что три беспилотника были замечены перед ударом по базе «Ас-Сакр».

1 Организация запрещена на территории РФ.