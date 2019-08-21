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Джонсон оценил перспективы возвращения России в G7

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Джонсон оценил перспективы возвращения России в G7

Берлин, 21 августа. Поднимать вопрос о возвращении России в состав «большой семерки» пока рано, полагает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом он заявил во время встречи в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По его словам, пока нет достаточных доводов в пользу возвращения России в группу G7. Таким образом, Джонсон поддержал позицию Меркель по данному вопросу.

«Полагаю, что это еще один вопрос, по которому позиции Великобритании и Германии совпадают», — сказал Джонсон.

Сама Меркель ранее отметила, что Россия была исключена из формата G7 по «определенным причинам», а процесс выполнения минских договоренностей еще не продвинулся достаточно далеко.

Напомним, что на этой неделе президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял предложение французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Об этом сообщила журналист CNN Кайли Атвуд, ссылаясь на высокопоставленные источники в администрации Белого дома.

По ее словам, президенты США и Франции в ходе телефонного разговора, который состоялся во вторник, согласились, что РФ следует пригласить на саммит «Большой семерки» в следующем году. Атвуд подчеркнула, что идея принадлежала Макрону.

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Источник: ТАСС
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