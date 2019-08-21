Назван самый высокооплачиваемый актер года

Лос-Анджелес, 21 августа. Голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии журнала Forbes.

За 12 месяцев 47-летний актер, продюсер и экс-рестлер заработал 89,4 млн долларов. Это позволило ему перебраться на первое место со второй строчки. По данным журнала, Джонсон получает за картину до 23,5 млн долларов и 15% от кассовых сборов. Кроме того, за каждый эпизод сериала «Футболисты» актер получает еще по 700 тыс. долларов.

Вторую строчку занял Тор из «Мстителей» Крис Хемсворт: за календарный год он заработал 76,4 млн долларов. Большая часть гонорара приходится на «Мстители: Финал», собравшем в мировом прокате 2,796 млрд долларов.

В первую тройку самых высокооплачиваемых актеров вошел еще один «мститель» — Роберт Дауни — младший, заработавший 66 млн долларов.

В первой десятке засветились Акшай Кумар (65 млн долларов), Джеки Чан (58 млн), Брэдли Купер (57 млн), Адам Сэндлер (57 млн) и Крис Эванс (43,5 млн), Пол Радд (41 млн) и Уилл Смит (35 млн).

Ранее был озвучен рейтинг самых богатых семей на планете. Как сообщала «Газета.ру», первую строчку заняла американская семья Уолтон, которая владеет сетью супермаркетов Walmart (190,5 млрд долларов). В первую тройку также вошли семья Марс (производство шоколадных батончиков) и братья Чарльз и Дэвид Кохи (нефтехимическая корпорация Koch Industries).