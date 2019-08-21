Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Назван самый высокооплачиваемый актер года

45
0 Оставить комментарий

Назван самый высокооплачиваемый актер года

Лос-Анджелес, 21 августа. Голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии журнала Forbes. 

За 12 месяцев 47-летний актер, продюсер и экс-рестлер заработал 89,4 млн долларов. Это позволило ему перебраться на первое место со второй строчки. По данным журнала, Джонсон получает за картину до 23,5 млн долларов и 15% от кассовых сборов. Кроме того, за каждый эпизод сериала «Футболисты» актер получает еще по 700 тыс. долларов. 

Вторую строчку занял Тор из «Мстителей» Крис Хемсворт: за календарный год он заработал 76,4 млн долларов. Большая часть гонорара приходится на «Мстители: Финал», собравшем в мировом прокате 2,796 млрд долларов. 

Назван самый высокооплачиваемый актер года

В первую тройку самых высокооплачиваемых актеров вошел еще один «мститель» — Роберт Дауни — младший, заработавший 66 млн долларов.

В первой десятке засветились Акшай Кумар (65 млн долларов), Джеки Чан (58 млн), Брэдли Купер (57 млн), Адам Сэндлер (57 млн) и Крис Эванс (43,5 млн), Пол Радд (41 млн) и Уилл Смит (35 млн).

Назван самый высокооплачиваемый актер года

Ранее был озвучен рейтинг самых богатых семей на планете. Как сообщала «Газета.ру», первую строчку заняла американская семья Уолтон, которая владеет сетью супермаркетов Walmart (190,5 млрд долларов). В первую тройку также вошли семья Марс (производство шоколадных батончиков) и братья Чарльз и Дэвид Кохи (нефтехимическая корпорация Koch Industries).

infox - new
Источник: Forbes
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров