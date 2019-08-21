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САА окружила боевиков к югу от Хан-Шейхуна

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САА окружила боевиков к югу от Хан-Шейхуна

Идлиб, 21 августа. Сирийская арабская армия (САА) окружила боевиков в населенных пунктах на севере провинции Хама к югу от города Хан-Шейхун, сообщил военный источник.

По словам источника, отряды САА двигались от Сукайка, находящегося к востоку от Хан-Шейхуна, и встретились с войсками, закрепившимися к северу от Хан-Шейхуна на юге Идлиба. Таким образом САА замкнула кольцо осады вокруг городов Латмане, Кафр-Зейта, Латмин и Мурик на севере Хамы, передает РИА Новости.

Вечером в среду стало известно, что передовые отряды спецподразделений «Силы Тигра» заняли Хан-Шейхун без боя после многодневных стычек в окрестностях и выхода боевиков из населенного пункта. Этому предшествовало перерезание трассы М5 к северу, что поставило боевиков под угрозу окружения.

САА объявила о полном контроле над городом.

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Источник: РИА Новости
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