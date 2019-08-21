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Россия

Крымский форум «Таврида» станет круглогодичным

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Крымский форум «Таврида» станет круглогодичным

Судак, 21 августа. Мероприятия форума «Таврида» будут проходить круглый год благодаря стационарному центру, который построят в Судаке к 2022 году. Об этом рассказал руководитель проекта «Таврида» Сергей Першин.

По его словам, новый центр позволит расширить образовательный формат и обеспечить круглогодичную работу.

«Будут дошлифовываться талантливые ребята, прошедшие через форум, через фестиваль. Эти ребята будут работать в профессиональных творческих школах с именитыми мастерами не по паре часов или одному дню — будут полноценные образовательные программы, которые позволяет им стать эффективнее в своей среде», — сказал Першин.

Отметим, что смены форума «Таврида» проходят в Крыму с мая. Всего на форуме побывали уже более пяти тысяч участников.

«Уже состоялось 12 смен, более 5 тыс. ребят из разных регионов уже приехали», — подчеркнул Першин.

В ближайшее время пройдет фестиваль «Таврида – АРТ», который посетят еще около четырех тысяч участников, включая десятки тысяч зрителей.

Кроме того, в регламент форума будут внесены изменения, которые позволят войти в состав проектных команд иностранным участникам.

«Было бы желание, а возможностей в России очень много, и в этом смысле наша страна - это страна больших возможностей», — объяснил Першин.

Напомним, что первый международный молодежный форум «Таврида» прошел в Крыму в 2014 году. Организаторами слета выступили Общероссийский народный фронт и Росмолодежь. С 2015 года на форуме было выдано более 300 грантов на сумму 40 миллионов рублей.

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Источник: ТАСС
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