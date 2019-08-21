Луценко назвал неприемлемыми шутки «Квартала 95» о Тимошенко

Киев, 21 августа. Генпрокурор Украины Юрий Луценко обиделся на шутки студии «Квартал 95», которые были посвящены тюремному сроку лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

«Честно, меня очень обидели сюжеты вокруг Юли. К ней можно по-разному относиться, но когда женщина-политик сидит в тюрьме, шутить так сально, с моей точки зрения, является неприемлемым. Я об этом так и сказал», — цитирует слова Луценко украинское издание «Цензор.нет».

При этом генпрокурор добавил, что шутки юмористов на его счет были веселыми. В частности, он рассказал о случае, когда один из актеров, Евгений Кошевой, продемонстрировал в кадре часы, которые ему подарил Луценко.

Напомним, Луценко отбывал четырехлетний срок за растрату госсредств в особо крупных размерах и по приговору суда должен был выйти на свободу лишь в конце 2014 года. В апреле 2013 года на тот момент президент Украины Виктор Янукович помиловал его.

В 2001 году суд в Киеве арестовал Тимошенко за то, что ее компания ЕЭСУ якобы в 1995—1997 годах осуществляла «контрабанду российского газа на Украину». Позднее обвинения были сняты, политик провела в СИЗО более 40 суток.

Позднее последовали еще несколько обвинений. В частности, по «газовому делу» и о превышении полномочий. Суд приговорил Тимошенко к семи годам заключения, ее отправили в колонию в Харькове. Тимошенко освободили после госпереворота в 2014 году.

Отметим, ранее сообщалось, что «Квартал 95» выбрал комика, который заменит Владимира Зеленского на сцене. По данным украинских СМИ, речь идет о бывшем участнике дуэта «Братья Шумахеры» Юрии Великом.

Напомним, что бывший участник «Квартала 95» Владимир Зеленский покинул студию после победы на президентских выборах, которые состоялись на Украине этой весной. Несмотря на политическую карьеру, он не забыл своих бывших коллег по цеху и объявил о ежегодном розыгрыше Кубка президента, который будет вручаться лучшим комикам Украины.