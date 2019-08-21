Путин в Финляндии ответил на вопрос о его планах после 2024 года

Хельсинки, 21 августа. Президент РФ Владимир Путин заявил, что еще рано говорить о его планах после 2024 года. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов на пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинисте в Хельсинки.

Представители СМИ поинтересовались у российского лидера, в какой позиции он видит себя через пять лет.

«Что касается 2024 года, то об этом рано говорить. Сегодня еще 2019 год», — подчеркнул он.

Путин ответил на вопрос чем он займется после 2024 года pic.twitter.com/0etB2L2fKi — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 21 августа 2019 г.

В соответствии с избирательным законодательством РФ президентские выборы, как ожидается, пройдут 17 марта 2024 года. Принимает решение о назначении голосования Совфед не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня выборов.

Согласно Конституции РФ, одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд. Это означает, что Путин, избранный на пост главы государства в 2012 году и переизбранный в 2018 году, не сможет принять участие в президентских выборах 2024 года.

Напомним, в Финляндию российский лидер прибыл для встречи с коллегой Ниинисте. Стороны провели переговоры в закрытом для прессы формате. В начале встречи Ниинисте заметил, что внимательно следил за переговорами Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений России и Финляндии и актуальные темы, касающиеся международной повестки, в том числе восстановление нормального диалога между РФ и Евросоюзом.