Любимец Порошенко пожелал Макрону увидеть российские танки в центре Парижа

Украинские политики остро переживают встречу главы Франции Эммануэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным. Их особенно огорчил пост французского лидера на русском языке.

В своем послании хозяин Елисейского дворца назвал Россию «глубоко европейской страной». Он также упомянул позабытую идею ЕС о «единой Европе от Лиссабона до Владивостока».

«Мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений», — отметил Макрон.

Позиция главы Франции вызвала натуральный переполох в рядах украинских «патриотов». Например, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко испугалась скорой отмены антироссийских санкций. Один из лидеров «Европейской солидарности» увидела целую цепочку «зловещих» событий. Заодно обиделась и на президента США.

«Трамп планирует вернуть Россию в G7, Макрон увлекается европейскостью monsieur Путина. В новом парламенте численность комитетов евроинтеграции и иностранных дел правящей партией устанавливается наименьшей — 7 и 10 депутатов. От МИД и ОП последние заявления наших партнеров и их откровенные заигрывания с Путиным — ноль реакции. Внешняя политика не время в государстве в смартфоне. Все произойдет очень быстро. И вы действительно сделали это вместе», — сокрушается Геращенко.

Женщину можно понять. Как известно, ограничительные меры против Москвы автоматически влекут за собой процветание экономики Украины. Это прекрасно доказано опытом последних пяти лет, прожитых страной после победы Майдана. За это время против РФ принимались бесчисленные санкции, из которых Киев извлек максимум пользы. В частности, по данным МВФ, на Украине самый низкий уровень ВВП на душу населения. Теперь Молдавии не так обидно.

Известный своей русофобской позицией бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко тоже считает, что позиция Парижа не сулит Киеву ничего хорошего.

«Позиция Макрона невыгодна Киеву. Не добавляет оптимизма тот факт, что вопрос «украинского кризиса» обсуждался без участия представителей Киева», — пишет дипломат.

Депутат Рады Владимир Арьев поиграл словами, а заодно немного поугрожал Брюсселю. Политик выразил опасение, что Европу ожидает «Россия от Владивостока до Лиссабона».

Значительно дальше своих единомышленников пошел блогер Мирослав Олешко. У молодого человека совсем сдали нервы.

«Желаю вам Emmanuel Macron, проезда российских танков по центральной площади Парижа. И это отмечу произошло (пунктуация авторская — прим. ФАН), после встречи с президентом Зеленским!» — написал Олешко.

Свой оскорбительный в отношении обоих президентов пост блогер не поленился перевести на французский язык. Надо думать, Макрон непременно читает Олешко на ночь.

Мирослава можно понять. На его долю в последнее время выпали нешуточные испытания. Петр Порошенко бесславно покинул политическую авансцену. На протяжении пяти последних лет Олешко посвятил себя единственному делу. Он восхвалял уже бывшего президента Украины Порошенко. «Случайно» встречал его в супермаркетах, самолетах и прочих самых неожиданных местах. Над этими «случайными» встречами подтрунивали не только идеологические оппоненты, но и соратники Олешко.

Вся эта деятельность оказалась напрасной. Порошенко с треском проиграл выборы и теперь в смятении ходит на допросы. В свете этих грустных событий Мирослав поначалу пытался не унывать. Блогер даже основал общество «25» — в соответствии с процентом избирателей, отдавших голоса за Порошенко во втором туре президентских выборов. Но в скором будущем молодого человека ожидало новое разочарование. Мирослав надеялся, что шеф оценит его пятилетние старания и включит в список «Европейской солидарности». Увы, мечты о парламенте не сбылись.

К тому же, «ЕС» показала на выборах не лучший результат. Бывшая партия власти сумела набрать лишь восемь процентов голосов. Так что и клуб «25-процентовых» скоропостижно почил. И Олешко уже не хвалит Петра Алексеевича.

Но не только в судьбе Мирослава пришло время больших перемен. Всей украинской власти приходится свыкаться с новой реальностью.

Вот и глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет, чтобы «большая семерка» снова стала «большой восьмеркой». По его словам, обсуждение вопросов международной политики стало бы куда продуктивнее в случае возвращения России за стол переговоров.

«Забавный плач и скрежет зубов по поводу очевидного желания Вашингтона пригласить на площадку для решения глобальных проблем страну, которая реально влияет на динамику по многим из них (не с Канадой же об Иране и КНДР говорить). Это как раз логично и ожидаемо», — отмечает украинский политолог Олег Волошин.

Ни убавить, ни прибавить.