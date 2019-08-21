Тролли Навального атаковали ресторан «Армения» из мести за иск к организаторам митинга

Москва, 21 августа. Известный московский ресторан «Армения», расположенный на Тверской, подал иск на 550 тыс. рублей к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных из-за фальшивых подписей кандидатов в Мосгордуму 27 июля. В такую сумму владельцы оценили ущерб от закрытия ресторана субботним вечером — администрация закрыла его, чтобы не подвергать клиентов опасности и неприятным эмоциям из-за столкновений с протестующими, шедшими в тот день по центру. Власти предъявили организаторам митингов штрафы на сумму около 13 млн рублей.

Незаконные митинги и шествия, которые устроили оппозиционные активисты по субботам, ударили по ресторанному бизнесу — многие владельцы заведений в центре Москвы были вынуждены закрыться, чтобы не терпеть на своей территории мешающих гостям и способных на вандализм участников — об этом ФАН подробно рассказывало ранее. Но первая же попытка бизнесменов отбить недополученную прибыль по суду, как это делают в странах, называемых российскими либералами «цивилизованными», наткнулась на целую медиакампанию, с использованием массы фальшивых отзывов и «лидеров мнений» оппозиционной среды, обваливших рейтинг ресторана на TripAdvisor и вынудивших закрыть страницу заведения на Facebook.

Разборки троллей с рестораторами

Оппозиционеры демократической ориентации очень любят говорить о «свободе рынка» и праве защищать собственность до последнего, но как только бизнес не одобряет их повестку и выставляет счет – сразу атакуют его. С этим столкнулись и владельцы «Армении» — на их страницы в TripAdvisor и на Facebook посыпались плохие отзывы.

Ранее посетители «Армении» изредка жаловались на небезупречное обслуживание, но на качество блюд — никогда, даже критики отмечали, что еда в заведении великолепна, и за это можно простить долгое ожидание заказа. Но в августе после публикации новости о подаче иска, стало вдруг подозрительно много плохих отзывов именно о кухне.

С точки зрения нападающих все логично: выбирающим ресторан обычно наплевать на судебные дела хозяина, но если в заведении плохо готовят и слабо следят за порядком ― это уже серьезный повод выбрать другое место.

Количество комментариев и скорость их появления на странице ресторана позволила журналистам заподозрить в причастности так называемую «фабрику троллей Навального», на которую вышла московская полиция в Марьино. Проплаченные оппозиционером боты с тысячи аккаунтов писали в этой квартире провокационные посты и комментарии, в которых призывали молодежь выходить на незаконные митинги и быть решительнее на улицах, провоцируя массовые беспорядки.

Активность безымянных троллей поддержали и некоторые лидеры мнений, например, креативный продюсер «Дождя» Анна Монгайт. Она и не скрывает, что готова соврать о тараканах в долме из ресторана, лишь бы сделать гадость владельцам, посмевшим пойти против оппозиционеров. Многие постоянные клиенты «Армении» — а их у этого старого московского ресторана немало, посмеялись, как легко борцы за правду с «Дождя» идут на вранье.

Официального комментария хозяина «Армении» пока нет. Журналисты ФАН надеются, что позднее владельцы изложат свою позицию.

Фейковые отзывы не нужны

Страницу в Facebook ресторан предпочел удалить, но победу над рейтингом «Армении» в TripAdvisor оппозиционеры праздновали недолго — международному сервису для путешественников не понравилась нездоровая активность троллей. Модераторы заподозрили неладное, и предпочли закрыть возможность оставлять отзывы, пока не схлынет ажиотаж, разместив соответствующее предупреждение.

Это показательный пример здоровой реакции на скандал от международной площадки, которую пытаются втянуть в какие-то локальные околополитические разборки. Ресурс заинтересован, чтобы люди получали реальную информацию о развлекательных заведениях в разных странах, и не собирается помогать кому-либо вести свою «борьбу за все хорошее».

Должно быть, Навальному и другим организаторам этой травли сейчас обидно — как так, право людей читать настоящие живые отзывы на TripAdvisor и выбирать место ужина без учета политической позиции его хозяина поставили выше какой-то там «борьбы за честные выборы» в версии людей с правильными взглядами? Но придется смириться - реалии таковы, что нормальный бизнес всегда ставит на первое место свои интересы, а не только тогда, когда этого хотят непоследовательные российские либералы.