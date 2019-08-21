Политолог назвал ответные шаги РФ на «авантюру» Трампа с Гренландией

Москва, 21 августа. Если авантюра президента США Дональда Трампа с покупкой Гренландии удастся, Россия должна будет предпринять ответные шаги, например, заявив свои права на арктический остров Шпицберген, заявил политолог Михаил Фрибен.

Фрибен в интервью KP.RU обратил внимание на то, что из-за климатических изменений Северный Ледовитый океан постепенно освобождается ото льда. Данная территория имеет богатые залежи нефти и газа. По словам политолога, если в Гренландии будут размещены ракеты, то они за счет меньшего полетного времени могут создать угрозу конкурентам США — России и Ирану.

«Но если авантюра Трампа удастся, Москве придется делать ответные шаги для восстановления равновесия — например, заявить о правах на другой арктический остров, Шпицберген. Он был ничейной землей, осваивался Россией. А в 1920 году, когда наша страна ослабела из-за гражданской войны, был официально признан владением Норвегии. Но если Трамп хочет перерисовать границы в Арктике, то и мы можем», — подчеркнул эксперт.

Напомним, глава Белого дома 18 августа подтвердил, что Вашингтон мог бы быть заинтересован в приобретении Гренландии и сравнил такой шаг с масштабной сделкой по покупке недвижимости. Глава правительства Дании Метте Фредериксен и представители Гренландии отказались от идеи обсуждать продажу автономии.

20 августа Трамп сообщил в своем Twitter-аккаунте, что отложил намеченный визит в Данию и прием у королевы Маргрете II по причине «отсутствия перспектив диалога по Гренландии».

По данным СМИ, администрации президента США готова была предложить Дании 600 млн долларов в год за передачу Гренландии в бессрочное владение. Как сообщает «Газета.ру», сумма была высчитана исходя из ежегодных трат Копенгагена на содержание автономии.