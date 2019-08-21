Власти Петербурга и церковь выбрали участок для переноса строительства храма из Малиновки

Санкт-Петербург, 21 августа. Правительство Санкт-Петербурга и церковь договорились выделить для строительства храма, который планировали возвести в парке Малиновка, земельный участок поблизости. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей протоирей Петр Мухин.

По его словам, выбранная территория не обременена никакими обязанностями парковых зеленых насаждений. В настоящее время участок, как указал Мухин, подготавливают к размещению на нем православного храма. Изначально его планировали построить на пересечении улиц Косыгина и Передовиков.

Настоятель храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины отметил, что власти Северной столицы и представители церкви достигли соглашения по этому вопросу.

«Поэтому сегодня в полной мере можно сказать, что никакого конфликта не существует. Ведутся переговоры технического характера», — добавил он.

На днях Малиновку посетил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Градоначальник пообщался с жителями района насчет строительства храма. Петербуржцы в разговоре с главой города высказались против такого использования паркового пространства и попросили Беглова заняться озеленением и благоустройством территории.

Врио губернатора уже помог горожанам высадить клены, а также пообещал в ближайшее время решить вопрос о признании парка зоной зеленых насаждений. Жители Красногвардейского района также попросили установить на территории Малиновки скамейки и хорошее освещение. Беглов оперативно откликнулся на обращения граждан. В парке уже появились скамейки и урны для мусора.

Градоначальник отметил, что присуждение парку статуса зеленого насаждения и отмена строительства храма сделают Петербург комфортнее, так как наличие в городе зон отдыха необходимо для удобства горожан. Горожане поблагодарили Беглова за стремление сохранить Малиновку.

В среду глава Красногвардейского района Петербурга Евгений Разумишкин выполнил обещание градоначальника о запуске крупных рыб в пруды парка Малиновка. Такое решение было принято после общения врио губернатора с рыбаками, которые каждое утро удят на берегах прудов.