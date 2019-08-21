В Анкаре назвали возможную дату нового трехстороннего саммита по Сирии

Анкара, 21 августа. Новый саммит по Сирии с участием лидеров России, Ирана и Турции пройдет 16 сентября в Анкаре, заявил официальный представитель Реджэпа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

Заявление Калына распространило турецкое агентство Anadolu, уточняет ТАСС.

«Под председательством нашего президента мы проведем тройной саммит 16 сентября в Анкаре с участием России и Ирана», — сообщил он журналистам.

Отметим, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее озвучивал планы провести саммит по Сирии 11 сентября. Информацию о мероприятии прокомментировал и спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

По словам дипломата, на повестку встречи вынесут ситуацию в САР, гуманитарные вопросы, а также процесс политического урегулирования.

Напомним, первый саммит в таком формате по Сирии прошел в Сочи в ноябре 2017 года. Его итогом стало принятие совместного заявления, в котором Владимир Путин, Хасан Роухани и Рэджеп Тайип Эрдоган призвали официальный Дамаск и оппозицию к диалогу в рамках Конгресса сирийского национального диалога.

Кроме того, лидеры стран заявили, что зоны деэскалации в САР не должны подрывать территориальную целостность и нарушать суверенитет арабской республики.

В дальнейшем переговоры по САР Путина, Роухани и Эрдогана прошли в апреле 2018 года в Анкаре, в сентябре того же года в Тегеране, а также в Сочи в феврале 2019 года.