Известный публицист рассказал о вмешательстве Facebook во внутренние дела РФ

Вмешательство сил Запада во внутренние дела России посредством социальной сети Facebook – «секрет полишинеля», и это явление требует пристального внимания со стороны силовых структур РФ. В противном случае мы все можем столкнуться весьма неприятными последствиями. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей, комментируя участившееся появление рекламы общественно-политического содержания в этой соцсети, заявил известный публицист Андрей Фефелов.

«То, что эта соцсеть – инструмент вмешательства западных сил во внутренние дела нашей страны - «секрет полишинеля», потому что Facebook – это такая гидра, которая, как и YouTube, присутствует на российском информационном поле и совершенно не контролируется государством, — объяснил он. — Да, существуют такие структуры, как Роскомнадзор, пасущие жезлом железным СМИ. И нельзя сказать, что они, что называется, «не ловят мышей»… Они ловят мышей! Но при этом огромные информационные драконы контролируются нашим стратегическим противником, геополитическим врагом. Это – абсолютно дикая ситуация! Ведь Facebook является абсолютно управляемой площадкой, которая используется для разного рода спецопераций – организации бунтов, переворотов, оранжевых революций, арабских весен, и прочего. Всего того, что мы наблюдали много раз воочию!», — отметил публицист.

По словам собеседникам ФАН, это — не просто какие-то теоретические выкладки неких конспирологов, фантазеров, а повседневная политическая практика.

«Мы это всё понимаем, но сделать ничего не можем! Facebook так здесь устроился, что в России даже не существует его официального представителя – нужно ехать в Варшаву и с ним вести долгие переговоры на польском или каком-то другом южнославянском диалекте», — констатировал Фефелов.



Он напомнил, что на этом «погорел» в свое время император Николай II.

«В 1905 году он подписал манифест, где отдельным пунктом прописывалась свобода слова. Но эта свобода слова досталась проходимцам, тем, кто в итоге устроил Февральскую революцию! Мощного государственного СМИ у императора не было, — сообщил публицист. — Были довольно слабые проправительственные СМИ. Сейчас недостаточно имеющихся информационных каналов – ТВ и т.д., поскольку огромная часть аудитории практически не охватывается – начиная с определенного поколения, люди не смотрят телевизор. А нетелевизионное информполе – это Интернет! То есть – абсолютно неконтролируемая среда», — подчеркнул Фефелов.



При этом вопрос о том, что делать со сложившейся ситуацией, по мнению Фефелова, пока остается открытым.

«Я говорил, например, с Натальей Касперской. Она считает, что не надо было пускать, а теперь запрещать что-то довольно сложно по ряду и психологических, и политических, и технических причин, — рассказал он. — Но ситуация, которую мы наблюдаем, когда есть подконтрольное государству Интернет- пространство – единственный способ избежать всякого рода провокаций. Я не уверен, что русский сегмент Facebook способен на вооруженное восстание. Это просто смешно! Но устроить какие-то мерзкие и даже кровавые провокации, пошатнуть внутреннюю ситуацию в России – это вполне под силу этим самым деструкторам, которые занимаются этим профессионально, методично и очень, надо сказать, успешно. Facebook должен быть разрушен!»,— подытожил Андрей Фефелов.

Напомним, что на фоне возросшей в конце лета протестной активности в России социальная сеть Facebook активно начала продвигать проплаченные, то есть рекламные, посты общественно-политической направленности. Среди таких сообщение есть и простенькая оппозиционная «поэзия», и реклама телеграмм-каналов, и многое другое. ФАН обращает внимание своих читателей на то, что ранее такого масштаба платных постов данной направленности не наблюдалось.

ФАН сочло возможным проиллюстировать данный материал наименее провокационными скриншотами. Всего же на данный момент редакция располагает 22 примерами и коллекция постоянно пополняется.