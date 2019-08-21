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Известный публицист рассказал о вмешательстве Facebook во внутренние дела РФ

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Известный публицист рассказал о вмешательстве Facebook во внутренние дела РФ

Вмешательство сил Запада во внутренние дела России посредством социальной сети Facebook – «секрет полишинеля», и это явление требует пристального внимания со стороны силовых структур РФ. В противном случае мы все можем столкнуться весьма неприятными последствиями. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей, комментируя участившееся появление рекламы общественно-политического содержания в этой соцсети, заявил известный публицист Андрей Фефелов

«То, что эта соцсеть – инструмент вмешательства западных сил во внутренние дела нашей страны - «секрет полишинеля», потому что Facebook – это такая гидра, которая, как и YouTube, присутствует на российском информационном поле и совершенно не контролируется государством, — объяснил он. — Да, существуют такие структуры, как Роскомнадзор, пасущие жезлом железным СМИ. И нельзя сказать, что они, что называется, «не ловят мышей»… Они ловят мышей! Но при этом огромные информационные драконы контролируются нашим стратегическим  противником, геополитическим врагом. Это – абсолютно дикая ситуация! Ведь Facebook является абсолютно управляемой площадкой, которая используется для разного рода спецопераций – организации бунтов, переворотов, оранжевых революций, арабских весен, и прочего. Всего того, что мы наблюдали много раз воочию!», — отметил публицист. 

Известный публицист рассказал о вмешательстве Facebook во внутренние дела РФ

По словам собеседникам ФАН, это — не просто какие-то теоретические выкладки неких конспирологов, фантазеров, а повседневная политическая практика.

«Мы это всё понимаем, но сделать ничего не можем! Facebook так здесь устроился, что в России даже не существует его официального представителя – нужно ехать в Варшаву и с ним вести долгие переговоры на польском или каком-то другом южнославянском диалекте»,  — констатировал Фефелов. 


Он напомнил, что на этом «погорел» в свое время император Николай II.

«В 1905 году он подписал манифест, где отдельным пунктом прописывалась свобода слова. Но эта свобода слова досталась проходимцам, тем, кто в итоге устроил Февральскую революцию! Мощного государственного СМИ у императора не было, — сообщил публицист. — Были довольно слабые проправительственные СМИ. Сейчас недостаточно имеющихся информационных каналов – ТВ и т.д., поскольку огромная часть аудитории практически не охватывается – начиная с определенного поколения, люди не смотрят телевизор. А нетелевизионное информполе – это Интернет!  То есть – абсолютно неконтролируемая среда», — подчеркнул Фефелов.

Известный публицист рассказал о вмешательстве Facebook во внутренние дела РФ
При этом вопрос о том, что делать со сложившейся ситуацией, по мнению Фефелова, пока остается открытым.

 «Я говорил, например, с Натальей Касперской. Она считает, что не надо было пускать, а теперь запрещать что-то довольно сложно по ряду и психологических, и политических, и технических причин, — рассказал он. — Но ситуация, которую мы наблюдаем, когда есть подконтрольное государству Интернет- пространство – единственный способ избежать  всякого рода провокаций. Я не уверен, что русский сегмент Facebook способен на вооруженное восстание. Это просто смешно! Но устроить какие-то мерзкие и даже кровавые провокации, пошатнуть внутреннюю ситуацию в России – это вполне под силу этим самым деструкторам, которые занимаются этим профессионально, методично и очень, надо сказать, успешно. Facebook должен быть разрушен!»,— подытожил Андрей Фефелов. 

Напомним, что на фоне возросшей в конце лета протестной активности в России социальная сеть Facebook активно начала продвигать проплаченные, то есть рекламные, посты общественно-политической направленности. Среди таких сообщение есть и простенькая оппозиционная «поэзия», и реклама телеграмм-каналов, и многое другое. ФАН обращает внимание своих читателей на то, что ранее такого масштаба платных постов данной направленности не наблюдалось.

Известный публицист рассказал о вмешательстве Facebook во внутренние дела РФ

Известный публицист рассказал о вмешательстве Facebook во внутренние дела РФ

ФАН сочло возможным проиллюстировать данный материал наименее провокационными скриншотами. Всего же на данный момент редакция располагает 22 примерами и коллекция постоянно пополняется.

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