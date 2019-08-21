Капитан танкера «Теметерон» рассказал о заключении и пытках в ливийской тюрьме. ФАН-ТВ

Ливийская неофициальная тюрьма освободила капитана танкера «Теметерон» Владимир Текучева, но по-прежнему держит под стражей двух социологов, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей. Капитан Текучев дал первую в жизни пресс-конференцию и рассказал о содержании в ливийской тюрьме, о том, что удалось пережить ему, и что до сих пор переживают два россиянина.

Капитан танкера по надуманным обвинениям был на три года отправлен в ливийскую тюрьму. Благодаря вмешательству иностранных дипломатов и помощи Фонда национальных ценностей Владимира Текучева удалось освободить лишь в конце июля этого года. По словам мужчины, в тюрьме над заключенными издеваются, их бьют, доводят до инвалидности и даже убивают. Условия этой частной тюрьмы нарушают все нормы международного права.

«Условия ужасные. Камера представляет собой 12 квадратных метров, на которых расположено до 30 человек. Мы спали таким образом, что голова лежала на чьих-то ногах, то есть вальтом, и спали на одном боку. И то, даже надо было нести дежурство по ночам, поскольку все 30 не могли сразу улечься, некоторые ждали своего времени на сон. Охранники к русским относились, в общем-то, нормально, а со своими они очень жестоко поступали. С первых же дней начинались пытки с заключенными, их привязывали за ноги к решетке и в течение 10–15 минут лупили палкой по ногам, после этого человек, естественно, уже ходить не мог», — рассказал Владимир Текучев.

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей, рассказал на какой стадии находится попытка спасти наших граждан.

«Рад сообщить, что мы нашли юриста для сотрудников Фонда защиты национальных ценностей социологов, сидящих в ливийской тюрьме. Нам удалось это сделать аж с пятой попытки! Потому что, как я и рассказывал, были выдвинуты очень жесткие требования. Наши юристы также займутся защитой российских моряков, которые три года по надуманному обвинению провели в ливийской тюрьме, подвергаясь страшным пыткам и унижениям. И только недавно были выпущены на свободу», — говорит Александр Малькевич.

Президент фонда заявил, что сейчас есть два направления действия. Во первых, продолжение всего комплекса мер необходимых для юридической защиты, поддержки и вызволения наших граждан. А во вторых, защита законных интересов капитана танкера «Теметерон» Владимира Текучего. Юристы фонда будут подавать в суд на власти Ливии во все возможные международные инстанции. Также Александр Малькевич считает необходимым донести это до ООН и получить их ответную реакцию.