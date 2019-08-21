Трамп объяснил преимущества возвращения России в G7

Вашингтон, 21 августа. Президент США Дональд Трамп завил, что было бы гораздо проще обсуждать некоторые вопросы, если Россия вернется в состав G7.

На брифинге Трамп повторил журналистам, что президент РФ Владимир Путин переиграл бывшего американского лидера Барака Обаму по Крыму, из-за чего Москву исключили из G7.

«Это (обсуждение вопросов) было бы гораздо проще, если бы Россия находилась в G7», — заявил глава Белого дома.

Напомним, днем ранее Трамп поддержал идею восстановить членство России в составе «Большой семерки» и возобновить работу этой группы в формате G8. По его словам, Россия была исключена из «Большой восьмерки», так как Путин «перехитрил» Обаму.

Ранее в ходе встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном Владимир Путин заявил, что считает полезными любые контакты со странами «Большой семерки». Путин добавил, что не исключает возобновления формата G8, однако Россия не ставит себе задачу вернуться в группу «как самоцель».

Россия входила в G8 до 2014 года. После воссоединения Крыма с РФ страны Запада не признали это решение и отказались от участия в саммите «восьмерки», который должен был состояться в Сочи. Несмотря на желание Италии вернуть Россию в организацию, сейчас это абсолютно бессмысленно, так как другие члены саммита не настроены на ведение равноправного диалога.

Саммит G7 состоится 24 августа, повестка, которую предстоит обсудить лидерам-участникам, достаточно обширна. Одним из центральных вопросов, судя по всему, станет возвращение России в G7 и Украина. Как сообщала «Газета.ру», Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон намерены обсудить ситуацию на Украине. Судя по последним заявлениям, президенты солидарны в том, что Россию необходимо вернуть в состав «Большой семерки».