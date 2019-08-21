Москва, 21 августа. Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил перспективы возвращения России в G8. По его словам, если «Большая Семерка» попросит об этом Москву, эти обращения будут рассмотрены.

Министр также напомнил слова российского президента Владимира Путина о том, что «восьмерки» то не существует, ее просто нет», ведь все решения по сути принимают в своем кругу страны G7.

«Если любое из решений, которое там примут, будет предполагать обращение к России, то, конечно, мы рассмотрим и ответим», — добавил он.

Напомним, с предложением пригласить РФ на саммит «Семерки» в 2020 году, выступил глава Франции Эммануэль Макрон. Мероприятие должно пройти в Штатах. Американский лидер Дональд Трамп уже отреагировал на эту инициативу. Он поддержал Макрона. Планируется, что этот вопрос Трамп поднимет на саммите в Биаррице.

Ранее предложения пригласить РФ на саммит G7 прокомментировала и спикер МИД РФ Мария Захарова. Дипломат заявила, что эту тему нужно обсуждать не в публично-развлекательной сфере, а в профессиональной.