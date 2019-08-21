СМИ рассказали об обратной стороне кинофестиваля «Короче» в Калининграде

Калининград, 21 августа. Фестиваль короткометражных фильмов «Короче» с 16 по 18 августа прошел в Калининграде далеко не идеально — впечатление от просмотра кинолент испортила для многих зрителей плохая работа организаторов. Об обратной стороне мероприятия рассказали СМИ.

Как объяснила исполнительный продюсер компании по фестивальному продвижению CinePromo Елена Коржаева, «Короче» представляет собой своеобразный городской праздник с показами для обычных зрителей, а также индустриальное мероприятие. Цель фестиваля — поиск молодых талантов, которые приезжали в места проведения «Короче» иногда и за свой счет, чтобы познакомиться с уже известными деятелями культуры, способными помочь им в построении карьеры.

Однако фестиваль в Калининграде, как пишет News.ru, омрачило непрофессиональное поведение организаторов кинематографической площадки, которые порой общались как с простыми посетителями, так и с VIP-гостями грубо и заносчиво.

Как отметил генеральный продюсер кинофестиваля KONIK Film-Festival Андрей Золотуха, культура и статус подобных мероприятий — совокупность стабильных положительных значений, которые начинаются с авторитетного жюри и заканчиваются отношением к зрителю.

«Нужно соблюдать все обязательства перед участниками, партнерами и зрителем, ведь каждый из них — это важный пазл», — подчеркнул он.

Отметим, что «Короче» как короткий путь талантливых режиссеров, сценаристов, операторов и актеров к продюсерам был учрежден лидерами российской киноиндустрии. Каждый год организаторы фестиваля получают свыше 1,5 тысячи заявок из более 45 регионов России и из других стран.

В 2019 году гран-при «Короче» был удостоен фильм Александра Назарова «Подводник». Лучшим режиссером в этом году назвали Никиту Власова, показавшего зрителю ленту «Болванка». Награду за лучший сценарий получила картина «Ограбление по тарифу». Специальный приз достался режиссеру Антону Мамыкину. Основная программа конкурса включала в себя 37 фильмов.

Ранее режиссер фильма «Бык», получившего главный приз на фестивале «Кинотавр-2019», Борис Акопов в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о своих будущих проектах. По его словам. после поднятой в картине темы бандитских разборок в 90-е он намерен обратиться к современной эпохе.