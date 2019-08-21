Москва, 21 августа. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил на переговорах с немецким коллегой Хайко Маасом проект российского газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, стороны намерены продолжить его реализацию. Лавров на пресс-конференции подчеркнул, что была подтверждена «заинтересованность углублять и инвестиционное сотрудничество, содействовать нашим компаниям в реализации крупных проектов, включая «Северный поток — 2».

«Мы приветствуем настрой германского бизнеса на активную работу в Российской Федерации, что подтвердилось в ходе недавнего «Петербургского экономического форума», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства РФ.

Напомним, проект российского газопровода «Северный поток — 2» намерены реализовать в текущем году. Он предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Общая протяженность газопровода составит 1220 километров, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год.

Большинство стран в Европе поддерживают реализацию проекта. Против строительства «Северного потока — 2» выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США. В пресс-службе «Газпрома» проинформировали, что уже уложено уже 1805,6 км газопровода по дну Балтийского моря. Получается, что готовность проекта к настоящему моменту составляет почти 74%. Президент России 21 августа после встречи с финским коллегой Саули Ниинисте в Хельсинки отметил, что работа по прокладке трубопровода «Северный поток — 2» на территории Финляндии завершена.

Ранее старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн в комментарии агентству Bloomberg заявил, что нерешительные действия Соединенных Штатов, которые пытаются предотвратить строительство российского газопровода «Северный поток — 2», напоминают провал бывшего американского президента Рональда Рейгана, проявившего схожую инициативу в начале 1980-х годов.