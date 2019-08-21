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Жертвами нападения на военную базу в Буркина-Фасо стали 24 военных

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Жертвами нападения на военную базу в Буркина-Фасо стали 24 военных

Москва, 21 августа. МИД РФ выразил соболезнования родным и близким погибших при вооруженном нападении на военную базу в Буркина-Фасо, в результате которого погибли 24 человека.

Во вторник было совершено вооруженное нападение неизвестных на военную базу в провинции Сум на севере Буркина-Фасо. В результате погибли 24 военнослужащих, еще 17 получили ранения.

«В Москве решительно осуждают эту преступную вылазку и выражают серьезную озабоченность усилением террористической угрозы на территории Буркина-Фасо», — говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что организаторы и исполнители теракта «должны быть установлены и должны понести заслуженное наказание». МИД РФ выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее, как сообщал RT, неизвестные вооруженные люди совершили нападение на католическую церковь в местности Дабло рядом с городом Кая на востоке Буркина-Фасо. В результате атаки погибли шесть человек, в том числе священник.

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