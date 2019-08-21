Лавров заявил о риске нового витка гонки вооружений после пуска США крылатой ракеты

Москва, 21 августа. Испытание Соединенными Штатами крылатой ракеты с применением пусковой установки Mk-41 несет риск развала архитектуры стратегической стабильности, что чревато новым опасным витком гонки вооружений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с немецким коллегой Хайко Маасом.

Министр отметил, что Москва на протяжении многих лет указывала, что установка Mk-41 пригодна не только для запуска противоракет, но и для пуска боевых ударных крылатых ракет, что противоречит условиям Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

«Позавчера именно из этой установки было испытано изделие, которое подпадает под запреты ДРСМД, а установка эта развернута в Румынии уже не первый год», — указал глава внешнеполитического ведомства России.

Лавров добавил, что Москва предложила Вашингтону принять конкретные шаги для продления СНВ-3, однако от США пока еще не поступил ответ. Министр обратил внимание на то, что осталось не так много договоренностей в сфере контроля над вооружениями, поэтому их следует ценить. Соглашение, напомним, истекает в феврале следующего года.

В минувший понедельник Пентагон опубликовал видеозапись, на кадрах которой показал запуск ракеты с острова Сан-Николас в Калифорнии. Согласно заявлению американского военного ведомства, она поразила цель во время полета дальностью более 500 километров. Это был первый пуск такого вооружения США после выхода Вашингтона из ДРСМД.

Соглашение запрещало ракеты дальностью 500–5,5 тысячи километров​​​. Его действие подошло к концу 2 августа текущего года.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что подготовка испытания американской ракеты шла в сжатые сроки. Это, по мнению дипломата, знак того, что США готовили пуск заранее, еще во время действия ДРСМД. С этой точкой зрения согласился в комментарии Федеральному агентству новостей первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Подготовку испытаний за столь короткий срок Герой России генерал-майор Сергей Липовой посчитал в разговоре с ФАН «лицемерием американской администрации». То, что Америка никогда и не выполняла договор, было известно всегда, констатировал он.

Отметим, что Москва еще в начале года предлагала Вашингтону вернуться к выполнению договора путем уничтожения развернутых на суше универсальных пусковых установок Мk-41, разработанных для проведения запуска крылатых ракет Tomahawk. Член Совета Федерации Франц Клинцевич в интервью корреспонденту ФАН заявил, что инициатива России — «адекватная реакция на желание США дестабилизировать мировой стратегический баланс».