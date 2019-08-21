Донбасс сегодня: ВСУ готовятся к ротации, ДНР ждет новых атак, агент СБУ осужден в ЛНР

Донбасс, 21 августа. ВСУ накрыли минометным огнем Донецк. ДНР получила данные о скорой ротации украинских частей, Народная милиция готовится к эскалации. Агент СБУ «Карлсон» получил срок за госизмену. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины шесть раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, сообщает управление Народной милиции ДНР.

Основные обстрелы пришлись на донецкое направление, где киевские силовики применили тяжелые минометы калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометы и 82-мм минометы. Также обстрелы велись на мариупольском направлении. Поселок Белая Каменка обстрелян из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В Луганской Народной Республике, несмотря на отсутствие обстрелов, фиксируется тенденция по наращиванию боевой мощи передовых подразделений и размещению техники и вооружений вблизи жилых районов.

Очередной факт размещения боевой машины пехоты возле учебного заведения зафиксирован в прифронтовой Попасной, сообщает официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. БМП находится в 100 метрах от городской школы №24, проинформировал офицер.

Кроме того, в поселке Александрополье Луганской области на территории жилых домов разведка луганчан отметила размещение трех БМП и трех бронированных разведывательных машин.

ДНР готовится к эскалации

В Донецке точно знают — ничего хорошего во время ротаций передовых соединений противника ожидать не стоит. Согласно данным разведки дончан, в ближайшее время начнется ротация 24-й бригады ВСУ, дислоцированной напротив западной части столицы ДНР, и 53-й бригады, подразделения которой сосредоточены на горловском направлении.

В связи с этой информацией в оборонном ведомстве республики ожидают обострения на указанных направлениях: украинские силовики традиционно начнут отстреливать боеприпасы, чтобы не заморачиваться со сдачей их на склады. Есть и другая причина — убывающие подразделения таким образом, как правило, скрывают недостачу оружия и боеприпасов, возникшую в результате незаконной продажи военного имущества на черном рынке.

«Карлсон» больше не живет на крыше

Агент Службы безопасности Украины Роман Коркишко получил наказание в виде 12 лет заключения за государственную измену, сообщает в среду пресс-служба Министерства государственной безопасности ЛНР. По информации чекистов, Коркишко, работая водителем пассажирского автобуса, был завербован на украинской стороне Донбасса сотрудниками СБУ.

Агенту дали псевдоним «Карлсон» и определили задачи по перевозке и доставке посылок с подконтрольной ВСУ территории в ЛНР. Посылки предназначались украинской агентуре и содержали инвентарь для осуществления контрразведывательных мероприятий. Кроме того, «Карлсон» подбирал помещения для поселения диверсионно-разведывательных групп СБУ, а также снабжал взрывчаткой украинских диверсантов на территории республики.

В МГБ уточнили, что, согласно действующему законодательству, в случае своевременного обращения в органы с информацией о вербовке украинскими спецслужбами лицо освобождается от уголовной ответственности.