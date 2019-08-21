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Сирийская армия без боя взяла Хан-Шейхун

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Сирийская армия без боя взяла Хан-Шейхун

Идлиб, 21 августа. Сирийская арабская армия (САА) заняла Хан-Шейхун без боя после выхода боевиков из города.

Как сообщает Al Masdar, передовые отряды спецподразделений «Силы Тигра» заняли Хан-Шейхун без боя после многодневных стычек в окрестностях и выхода боевиков из населенного пункта. Этому предшествовало перерезание трассы М5 к северу, что поставило боевиков под угрозу окружения.

САА объявила о полном контроле над городом. Боевики быстро отступали от Хан-Шейхуна, несмотря на заявления некоторых подразделений «Хайят Тахрир аш-Шам» о готовности сражаться до смерти.

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Источник: Al Masdar
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