Верховный суд Украины (Верховный суд) поддержал запрет публичного использования русскоязычного культурного продукта, установленный Львовским областным советом. Ознакомиться с выдающимся достижением украинского правосудия можно в едином реестре судебных решений.

«Благую» весть донес до соотечественников председатель областного совета Александр Ганущин, «патриотизм» которого красноречиво подтверждается вышиванкой.

«Наконец получили победный и окончательный результат по делу о русскоязычном культурном продукте. Верховный Суд Украины стал на сторону Львовского областного совета и общины Львовщины — отменил решение двух судов, которые считали, что решение облсовета о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области незаконно, в частности не соответствует гарантиям предоставленным государством Украина», — отрапортовал счастливый чиновник.

Быть может, на счет всей «общины Львовщины» автор немного погорячился. Но радость Ганущина точно разделили его немногочисленные поклонники на Facebook.

Например, Вера Олиш выступила за неукоснительное соблюдение судебного решения. Девушка призвала как можно скорее донести его содержание до водителей маршруток, владельцев баров и магазинов.

«Супер! Полное, всестороннее и обоснованное решение суда! Год времени в судах, но результат есть!», — радуется еще один участник обсуждения.

«Справедливое решение !!! Слава Украине!!!», — подытожил Дмитрий Федорович.

Заметим, что украинская Фемида показала чудеса изобретательности. Ведь Конституция Украины гарантирует свободное развитие русского языка и других языков национальных меньшинств. Такая норма содержится в статье 10 Основного закона. Как соотносятся между собой свободное развитие и абсолютный запрет — вопрос риторический. Но для Верховного суда проделать такой трюк — раз плюнуть. От создателей хита «всякий, но не каждый» можно всякого и ожидать.

Пока виртуозы правосудия отдыхают от непосильных трудов, простым украинцам остается грустить. Дискриминация родного для большинства граждан русского языка обретает все более уродливые и абсурдные формы.

На всем протяжении пути украинской независимости языковая атака только набирала обороты. С небольшими передышками. Первый президент Украины Леонид Кравчук (если не считать таковым Михаила Грушевского) клялся всеми святыми, что никакой дискриминации по языковому признаку на этой земле никогда не будет. Сменивший его на посту Леонид Кучма и вовсе обещал избирателям сделать русский язык вторым государственным. Но потом передумал.

Уже третий президент страны, Виктор Ющенко, проводил политику агрессивной украинизации.

Представители национальных меньшинств вздохнули с облегчением с закон Колесниченко — Кивалова. Этот нормативный акт максимально близко подошел к установлению должного баланса в языковой сфере. Не посягая на статус украинского языка как единственного государственного, он гарантировал широкие права национальных меньшинств в общественной жизни.

С победой «революции достоинства» закон Колесниченко — Кивалова незамедлительно подвергся атаке «патриотов», спешивших украинизировать все и вся. Депутаты хотели отменить его одним из первых своих решений. Но тут Крым помахал Киеву ручкой, поэтому «глава парламента» Александр Турчинов счел за лучшее просто не подписывать соответствующий акт парламента. Закон был отменен намного позже.

На его смену пришел закон «Об обеспечении функционировании украинского языка как государственного». Этот издевательский документ вызвал серьезное недовольство даже у европейских партнеров, весьма лояльных к проделкам Киева, особенно в части антироссийских «лайфхаков». Свои претензии высказали Венгрия, Румыния, Болгария и несколько других государств. Настойчивее других оказался Будапешт, пригрозивший заблокировать евроатлантические усилия Украины.

Как бы ни было, режим дискриминации русскоязычных граждан на Украине достиг чрезвычайных масштабов. Законодатель ограничил возможность применения великого и могучего бытовым общением и отправлением религиозных обрядов.

Большие надежды граждане возлагали на новоизбранного президента Зеленского. Владимир Александрович никогда не слыл русофобом. Более того, своей карьерой он во многом обязан российской творческой среде. Широкую известность он получил в качестве капитана команды «95-й квартал» из Кривого рога, выступавшей в высшей Лиге КВН. Предвыборная риторика «Слуги народа» тоже вселяла надежду. Зеленский обращался к избирателям на двух языках: русском и украинском. Этот же прием он использовал и в своей инаугурационной речи. Кроме того, Зе-президент обещал серьезно подумать над злополучным языковым законом.

Увы, первые месяцы правления Зеленского не оправдывают ожиданий. Балом по-прежнему правят обезумившие и весьма вороватые националисты. А «Слуга народа» послушно пляшет под их дудку. Впрочем, впереди у Владимира Александровича пять лет, чтобы исправить ситуацию. Как говорится, было бы желание…