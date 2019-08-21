Косаток и белух вывезут из бухты Средняя 22 августа, несмотря на паводок в Приамурье

Владивосток, 21 августа. Две косатки и шесть белух из бухты Средняя 22 августа отправятся к месту выпуска в открытое море. Об этом сообщили Федеральному агентству новостей специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), которые занимаются реабилитацией и транспортировкой животных. Косатки Харя и Форест последними покинут место заключения в неволе, дальше ученым предстоит вывезти еще 81 белуху.

Вплоть до утра 21 августа специалисты просчитывали варианты и обсуждали, стоит ли вывозить последнюю партию косаток и шесть белух из бухты Средняя в Хабаровск, а оттуда – к месту выпуска у мыса Перовского в Сахалинском заливе. В Приморье бушует тайфун, в Приамурье паводок, но ученые проверили всю транспортную цепочку Хабаровск – поселок Иннокентьевка – мыс Перовского и решили не откладывать перевозку в ожидании спада паводка в Приамурье.

Сейчас тренеры в бухте Средняя готовят к перевозке самца Фореста и самку Харю (клички дали животным владельцам, а ученые ВНИРО различают их по букве «К» с порядковым номером от 1 до 10 – по числу особей). Косатки еще весьма юны (им по девять и шесть лет), но родились и выросли в естественных условиях, поэтому умеют охотиться и способны самостоятельно позаботиться о себе в дикой природе. Как и остальных животных в бухте, с июля косаток перестали кормить по часам, едят они по случайному графику – как в природе. Накануне отправки их досыта накормят гидротированной рыбой, чтобы избежать обезвоживания при транспортировке (морские хищники получают воду из еды, поэтому рыба – то же питье для них), а вот в дороге им придется немного поголодать. К моменту отправки в открытое море косаток тщательно обследовали, чтобы убедиться в их безопасности для диких сородичей.

На специальных носилках животных погрузят в транспортировочные ванны с морской водой и отправят трейлерами в Хабаровск. Контейнер длиной в девять метров и глубиной в три метра позволит косаткам нырять и переворачиваться, но прокусить ванну животное не сможет. Кроме того, на всем пути следования знакомые косаткам тренеры будут находиться с ними рядом, успокаивать их и даже делать массаж.

«Косатки очень сильно нервничают и устают во время перевозки, поэтому поддерживать и успокаивать их будут люди, которые тренировали и кормили их в течение всего года, – рассказал ФАН Вячеслав Бизиков, замдиректора по научной работе ВНИРО. – Они очень сильно нервничают и устают во время перевозки, поэтому поддерживать и успокаивать их будут люди, которые тренировали и кормили их в течение всего года».

По словам представителей ВНИРО, сейчас ученые и другие специалисты проводят уникальную операцию по транспортировке и выпуску одновременно целой группы морских животных: до этого косаток и подобных им перевозили по одиночке.

На сегодняшний день выпущено в естественную среду обитания восемь из десяти косаток и шесть из 87 белух, находящихся в бухте Средняя. После выпуска четвертой группы из двух косаток и шести белух ученые перевезут остальных белух: пока что планируется транспортировать их партиями по 10–15 особей.

После выпуска за адаптацией животных к естественным условиям следят с помощью спутниковых меток: к плавнику каждого животного пластиковыми фиксаторами прикреплен чип. К мониторингу за животными уже присоединился ряд экологических общественных организаций, входящих в коалицию «За свободу косаток и белух», независимые эксперты, а представители Greenpeace России участвовали в третьем этапе выпуска морских млекопитающих. Ученые и экологи обмениваются актуальной информацией о местонахождении животных и их поведении, фото и видеоданными. К наблюдении привлечены также местные рыболовецкие артели и территориальные органы Росрыболовства.

В ходе мониторинга в районе Шантарских островов учеными ВНИРО было обнаружено пять семей диких косаток общей численностью более 30 особей, а в районе бухты Константина замечена косатка со спутниковой меткой, которая движется в группе диких сородичей.

Подробнее о том, как проходит выпуск косаток в открытое море, читайте в ближайшее время на ФАН в интервью со специалистами ВНИРО.