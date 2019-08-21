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Богданов вручил послу Туниса нагрудный знак «За взаимодействие» МИД РФ

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Богданов вручил послу Туниса нагрудный знак «За взаимодействие» МИД РФ

Москва, 21 августа. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел в среду встречу с послом Туниса Мохамедом Али Шихи, сообщила пресс-служба дипломатического ведомства РФ. 

Богданов принял Шихи по случаю завершения его миссии в России. В ходе беседы стороны подтвердили обоюдный настрой Москвы и Туниса на дальнейшее развитие дружественных отношений между государствами, «включая поддержание конструктивного политического диалога по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня, а также продвижение сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах». 

Российский дипломат вручил тунисскому послу нагрудный знак «За взаимодействие» МИД России. Шихи наградили за большой личный вклад в укрепление российско-тунисских связей. 

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Источник: Пресс-служба МИД РФ
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