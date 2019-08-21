Герасимов и Данфорд обсудили отношения РФ и США в военной области

Москва, 21 августа. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд обсудили отношения Москвы и Вашингтона в военной сфере. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что телефонный разговор состоялся 21 августа​​​.

«Военачальники обсудили ряд актуальных вопросов российско-американских отношений в военной области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, в июне Валерий Герасимов и новый верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО Тод Уолтерс провели телефонный разговор. В оборонном ведомстве России сообщали, что стороны обсудили отношения России и НАТО, а также затронули вопросы, касающиеся военно-политической ситуации в Европе и транспарентности военной деятельности.