Эксперты назвали фейком картину с радиоактивным облаком, «накравшим» Урал

Почти две недели прошло со дня трагедии на полигоне в Северодвинске, в результате которой погибли пять человек, участвовавших в испытаниях жидкостной реактивной двигательной установки. Ситуацией активно пользуются сомнительные организации, публикующие недостоверную информацию о ЧП и нагнетающие истерию вокруг инцидента.

В частности, некая подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) смоделировала возможную траекторию распространения радиоактивных инертных газов. Движущуюся GIF-картинку с «радиоактивным облаком» с подачи исполнительного секретаря этой структуры Лассины Зербо из Буркина-Фасо активно распространяют соцсети, на нее с уверенностью ссылаются некоторые зарубежные и ряд российских либеральных СМИ. Картинка и в самом деле впечатляет – на ней страшное облако накрывает Урал, часть Сибири и движется дальше на юг. По сути, продемонстрирована катастрофа планетарного масштаба.

Несколько позже Зербо перепостил твит из официального аккаунта ОДВЗЯИ, в котором уточняется, что на картинка — не более чем модель возможного распространения радионуклидов, причем в том случае, они вообще есть.

Вместе с тем множество вопросов вызывает не только прогноз, но и сама организация, его обнародовавшая. Дело в том, что вышеупомянутый Договор в силу пока не вступил – для этого нужно, чтобы его подписали 44 государства, принимавших участие в его подготовке, а также имеющие мощности и специалистов в области ядерного оружия. Подписали и ратифицировали документ Россия и еще 35 стран. Подписали, но не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран. А Индия, Пакистан и КНДР вообще не стали дописывать ДВЗЯИ. В связи с этим очень велика вероятность того, что Договор в принципе не вступит в силу.

После публикации карты воображаемого распространения воображаемых радионуклидов Федеральное агентство новостей обратилось за разъяснениями к научному руководителю Гидрометцентра России Роману Вильфанду.

По мнению эксперта, нельзя утверждать, что некое облако за несколько дней дойдет до Сибири и накроет Урал.

«Это чепуха, конечно, — сказал он, комментируя возможность такого прогноза. — Для того, чтобы сделать прогноз о ближайших часах, нужно взять модель атмосферной циркуляции, имплантировать туда характеристики начального загрязнения, чтобы понять, если некое облако перемещалось, то в какую сторону, на какую высоту были выброшены радиоактивные вещества. Если это была высота 200–300 метров, то траектория будет всего несколько км. Если вещества были выброшены на высоту 5–6 км, то речь идет о десятках тысяч км… Тут фантазиям не место!».

Собеседник ФАН порекомендовал за более детальными комментариями обратиться в Аналитический ситуационный центр НПО «Тайфун» — организацию, аккредитованную МАГАТЭ.

«Эта организация, располагающаяся в Обнинске, проводит диагностику и мониторинг атмосферного воздуха, воды, включая наличие или отсутствие радионуклидов, а также делает прогноз их распространения. В частности, они сделали очень точный прогноз во время трагедии на Фукусиме. Их модели работают очень адекватно. Во время аварии именно специалисты «Тайфуна» зафиксировали превышение нормы содержания радионуклидов от 4 до 16 раз. На самом деле это все равно очень мало. Это совсем небольшой фон».

При этом в ПНО «Тайфун» назвали распространенный в социальных сетях и ряде СМИ GIF «непонятной картинкой» с неясным источником.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко в беседе в Федеральным агентством новостей заявил о том, что происходящее – элемент информационной войны против России и не более того.

«Все, что происходит вокруг этого события, является спланированной информационной акцией, нацеленной против России, — уверен он. — Это попытка демонизации РФ. Любые поводы, любые происшествия, любые события будут использоваться для масштабного нагнетания антироссийской истерии в мире и запугивания мировой общественности. В данном случае мы имеем дело в фейком — совершенно очевидным, грубым, низкопробным. И распространяют его именно те средства массовой информации, те организации, которые даже президент США Трамп называет «врагами американского народа».

По мнению собеседника ФАН, цель и задача этого фейка — нагнетание паники, дискредитация России и приписывание нам чуть ли не скрытие правды о «втором Чернобыле», при том, что ничего подобного нет даже близко.

«Имевший место инцидент носил абсолютно локальный характер и не привел к неким проблемам для кого бы то ни было даже в близлежащей местности, — отметил эксперт. — Нам приписывают чуть ли не всемирное радиоактивное заражение, что, конечно же, является грубой ложью, рассчитанной на запугивание и оболванивание обывателей, которые страдают от фобий. А на фоне приготовления США к Третьей мировой войне и выхода из Договора по РСМД, от фобий страдают все».

Напомним, что президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим французским коллегой заявил о том, что мировой общественности, а также жителям региона, в котором произошел взрыв с возгоранием, не о чем беспокоиться.

«Никакой угрозы там нет, и никакого повышения фона там тоже не существует» — сказал глава государства.

По его словам, в Архангельской области находятся специалисты, контролирующие ситуацию.

«Мы серьезных изменений там не видим. Превентивные меры принимаются для того, чтобы не было никаких неожиданностей», — рассказал Путин, уточнив, что пострадавшие и погибшие в результате ЧП специалисты будут представлены к государственным наградам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь назвал «радиоактивное облако» над Северодвинском абсурдом, посоветовав ориентироваться на заявлением главы государства.