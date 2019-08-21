В партии «Слуга народа» рассказали, когда станет известно имя нового премьера Украины

Киев, 21 августа. Имя нового премьер-министра Украины станет известно 29 августа, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

«29-го. Я думаю, что 29-го все узнают очень многое. Будет много новостей, вы не будете успевать их постить», — сказал Арахамия, отвечая на вопрос, когда будет известно имя нового украинского премьера.

Парламентарий также сообщил, что в новом составе правительства будут политики со старого. По его словам, «один человек (со старого состава кабмина) 100%» останется в правительстве. О ком именно речь, Арахамия не уточнил.