Россия и Венесуэла договорились о продолжении военно-технического сотрудничества

Москва, 21 августа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердили готовность продолжать военно-техническое сотрудничество, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В среду в Москве прошли переговоры Лаврова с Родригес. Глава российского МИДа подчеркнул, что Россия солидарна с народом Венесуэлы и поддерживает курс без деструктивного вмешательства в урегулирование ситуации. Лавров подчеркнул важность поиска политической развязки внутренних разногласий в Венесуэле «на основе общенационального диалога и исключительно в рамках конституционного поля».

Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

«Подтверждена готовность к продолжению совместной работы по проектам в области экономики, науки, высоких технологий и культуры, военно-технического сотрудничества», - говорится в сообщении МИД РФ.

С.В.#Лавров:

????Участники Координационного бюро Движения неприсоединения подтвердили солидарность с народом и Правительством Венесуэлы в отстаивании норм и принципов международного права, прежде всего, тех, которые закреплены в Уставе #ООН.

????https://t.co/jPqDmtwnYH pic.twitter.com/MtL43aSTEc — МИД России ???????? (@MID_RF) August 21, 2019

Напомним, в январе лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности президента. Попытку госпереворота сразу же поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке. Россия и Китай осудили западные страны, поддержавшие госпереворот в Венесуэле.

Ранее в среду Родригес заявила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро просил ее передать президенту РФ Владимиру Путину благодарность за оказанную Боливарианской Республике поддержку. По ее словам, сегодня Россия борется вместе с Венесуэлой за ее независимость и суверенитет.