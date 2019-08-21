Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Россия и Венесуэла договорились о продолжении военно-технического сотрудничества

31
0 Оставить комментарий

Россия и Венесуэла договорились о продолжении военно-технического сотрудничества

Москва, 21 августа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердили готовность продолжать военно-техническое сотрудничество, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В среду в Москве прошли переговоры Лаврова с Родригес. Глава российского МИДа подчеркнул, что Россия солидарна с народом Венесуэлы и поддерживает курс без деструктивного вмешательства в урегулирование ситуации. Лавров подчеркнул важность поиска политической развязки внутренних разногласий в Венесуэле «на основе общенационального диалога и исключительно в рамках конституционного поля».

Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

«Подтверждена готовность к продолжению совместной работы по проектам в области экономики, науки, высоких технологий и культуры, военно-технического сотрудничества», - говорится в сообщении МИД РФ.

Напомним, в январе лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности президента. Попытку госпереворота сразу же поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке. Россия и Китай осудили западные страны, поддержавшие госпереворот в Венесуэле.

Ранее в среду Родригес заявила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро просил ее передать президенту РФ Владимиру Путину благодарность за оказанную Боливарианской Республике поддержку. По ее словам, сегодня Россия борется вместе с Венесуэлой за ее независимость и суверенитет. 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров