Глава ФАН объяснил, как России выиграть информационную войну с помощью Классификатора СМИ

Евгений Зубарев, руководитель Федерального агентства новостей, в прямом эфире ответил на вопросы коллег и читателей о Классификаторе СМИ, создание которого вызвало ажиотаж в Сети.

В начале онлайн-конференции Евгений Зубарев напомнил, что «классификатор СМИ был создан для того, чтобы в условиях реально существующей информационной войны против России, в том числе в Рунете, не искажалась объективная картина дня, чтобы пользователи Рунета могли получать объективную информацию».

На вопрос, не является ли Классификатор СМИ «навешиванием ярлыков» и почему Федеральное агентство новостей взяло на себя смелость его вести, руководитель ФАН ответил, что Классификатор СМИ — это инструмент для оценки источников информации.

«Классификатор СМИ — это возможность оценить достоверность и неангажированность источников информации», — объяснил Евгений Зубарев.

В качестве примера руководитель ФАН привел позавчерашнюю историю с публикацией исполнительным секретарем Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассиной Зербо в Twitter анимированной карты распространения радиационных облаков после аварии на полигоне в Северодвинске.

«Впоследствии было уточнено, что это модель, а не реальное распространение радиации, превышения которой, как свидетельствуют все существующие способы измерения, не было. Но огромное количество СМИ, в том числе русскоязычные, распространили эту модель, выдав ее за действительность и выставив Россию виноватой в заражении огромной территории радионуклидами, хотя это, повторюсь, неправда. Мы помогаем читателю понять, достоверен ли источник информации. Понятно, что СМИ, попадающие в нашем Классификаторе в раздел государственных или патриотических, не выдали эту модель за реальную карту распространения радиации. Но их аудитория не столь велика, как аудитория противостоящих нам изданий. Поэтому нам необходим такой Классификатор», — объяснил Евгений Зубарев.

Руководитель ФАН напомнил, что многие российские СМИ, дающие объективную оценку реальности, подвергаются притеснениям со стороны Запада. Он напомнил о дискриминации Russia Today, Sputnik и других изданий, отнесенных в Классификаторе СМИ к государственным и патриотическим, а также рассказал о внесении ФАН в санкционный список Минфина США по вздорному обвинению во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году.

«Мы дискриминируемся и интернет-гигантами — Google, Facebook и даже «Википедией». Наш Классификатор СМИ — это ответ на информационную атаку против России и объективных российских СМИ. Проигрывать в информационной войне так же опасно, как проигрывать в войне реальной», — отметил Евгений Зубарев.

Что касается свободы слова, то, по словам руководителя ФАН, Классификатор СМИ не призывает запрещать какие-то издания и ограничивать их деятельность.

«Мы призываем маркировать СМИ, но не призываем их запрещать. А вот американский сервис Google News в 2017 году просто взял и выключил Федеральное агентство новостей, запретив распространение наших материалов и удалив их из новостных архивов. И это было сделано без всяких оснований и объяснений. Через неделю, когда мы обратились во все инстанции, нас вернули в этот сервис. Но сам факт того, что можно нажать на одну кнопку и удалить крупное новостное СМИ из Рунета, означает, что покушаются на свободу СМИ и свободу слова не на нашей стороне, а на той, и равнять нас с ними не нужно», — сообщил Зубарев.

Он подчеркнул, что ФАН открыто для общения, и если кто-то не согласен с классификацией, то всегда можно обсудить ситуацию с экспертной группой агентства. Если в процессе диалога выяснится, что издание отнесено к какой-то группе Классификатора несправедливо, то это всегда можно изменить.

«Уже сейчас мы готовим отдельную площадку под этот проект. На отдельном сайте читатели смогут непосредственно участвовать в формировании Классификатора СМИ и открыто высказывать свое мнение», — анонсировал развитие проекта Евгений Зубарев.

По его словам, это будет большой вики-архив с информацией обо всех актуальных русскоязычных СМИ.

«Это будет удобный инструмент и площадка для общения. Мы принимаем все предложения и пожелания. Впоследствии появится английская версия. В ситуации информационных атак на Россию мы не должны просто защищаться, а должны распространять объективные сведения и развенчивать мифы о нашей стране», — добавил Зубарев.

Комментируя критику других СМИ, руководитель ФАН заметил, что негативная реакция тех, кто попал в раздел антироссийских изданий, была ожидаема.

«Если вы проанализируете целый куст подразделений «Радио Свободы», то вы не найдете в их публикациях ни одного позитивного материала о России. Как можно спорить с тем, что все они носят антироссийский характер? Это же объективно. Поэтому критику мы выслушиваем, готовы вести диалог, встречаться, но… Измените свое поведение — и мы перенесем вас в другой раздел нашего Классификатора», — сказал Зубарев.

Он напомнил, что маркировкой СМИ первым начал заниматься Facebook, запретив рекламировать некоторые аккаунты российских, китайских, иранских и других СМИ, политика которых не устраивает Госдепартамент США. Кроме того, сетевой монополист маркирует страницы этих изданий пометкой fake news или вовсе их блокирует.

«Это очевидная атака на прессу. Предъявлять нам подобные обвинения просто смешно. Мы всего лишь называем СМИ своими именами. Почему так называемые независимые СМИ не реагируют на политику Facebook, мне не понятно. Хотелось бы выслушать их аргументацию», — сказал Евгений Зубарев.

Он привел примеры распространения фейков западных пропагандистов разными СМИ, попавшими в раздел антироссийских в Классификаторе. Ангажированной площадкой Зубарев назвал и видеохостинг YouTube.

«Что касается YouTube, то это площадка, которая сама по себе является ангажированной, начинаясь в качестве видеохостинга, предлагая СМИ публичную оферту: «Приходите к нам, размещайте», как делал и Facebook, и другие площадки. ФАН тоже размещалось и размещается частично на YouTube. Но сейчас мы вынуждены дублировать свои материалы, потому что после того, как мы развили свой канал на этом видеохостинге, YouTube просто взял и прикрыл его по вздорным причинам. Даже не объясняя их. Было сказано, что мы нарушаем правила, а какие — непонятно. Никаких правил мы не нарушали, мы действуем в законодательном поле РФ. РКН, который регулирует эти правила, к нам никаких претензий не предъявлял. У нас там не ругаются матом, не призывают к каким-то экстремистским действиям, не унижают. Мы давали просто факты. Но наша информация из Сирии, нам так дали понять, вызывала раздражение в определенных сферах, поэтому YouTube решил закрыть этот канал… Теперь мы размещаемся еще и во «ВКонтакте» — на одной из площадок, которая независима от западных интернет-гигантов», — объяснил он.

Зубарев уточнил, что в настоящее время данные Классификатора СМИ обновляются раз в неделю.

«После того, как будет запущен сайт, обновления будут происходить мгновенно. В режиме реального времени», — заметил глава ФАН.

Евгений Зубарев рассказал, что нужно, чтобы Россия, на стороне которой выступает ФАН, победила в информационной войне.