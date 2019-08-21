Встреча Путина и Макрона привлекла пристальное внимание Хельсинки

Хельсинки, 21 августа. Финляндия внимательно следила за встречей президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которая прошла в позитивном ключе. Об этом заявил финский лидер Саули Ниинисте.

В среду глава Финляндии принял в Хельсинки российского лидера, который прибыл для переговоров с коллегой. Ниинисте на встрече прокомментировал поездку Путина во Францию, отметив, что она привлекла пристальное внимание финской стороны.

«Насколько нам понятно, визит был успешным. А в настоящее время нам очень нужны именно успешные визиты», — указал он.

Напомним, однодневный рабочий визит президента РФ во Францию, состоявшийся 19 августа по приглашению Макрона, был ознаменован, прежде всего, заявлениями французского лидера о необходимости коренного пересмотра нынешних отношений с Россией и о готовности официального Парижа сыграть в этом процессе ведущую роль.

Во вторник во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Путина и Макрона были насыщенными, их можно охарактеризовать как плодотворный и доверительный диалог. По его словам, беседа лидеров двух держав прошла и тет-а-тет, и с участием двух делегаций. Песков указал на то, что между руководителями МИД РФ и Франции по линии помощников по международным делам также осуществлялись контакты.

Примечательно, что французский лидер после переговоров с президентом России опубликовал в Facebook сообщение на русском языке. Ниинисте, отметим, последовал его примеру и открыл встречу с Путиным фразой на родном для главы РФ языке.