Арестованных по его вине пахан Навальный обещал «подогреть» одной тысячей рублей

Москва, 21 августа. Скандальный блогер Алексей Навальный предложил своим сторонникам финансово поддержать 13 фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в Москве, причем сам он выразил готовность отдать каждому арестованному по тысяче рублей.

Блогер призвал своих сторонников помочь арестованным участникам незаконных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты в Московскую городскую думу в меру своих возможностей, которые у всех «разные». Примечательно, что сам Навальный — далеко не бедный человек — тратит миллионы на отдых за границей, не отказывая себе в роскошных виллах, шопинге и дорогих ресторанах, но готов пожертвовать лишь жалкие копейки. На фоне «скрытой» роскошной жизни 13 тысяч рублей выглядят смешной подачкой, отметило издание Nation News.

Интересно то, что популярный рэпер Oxxxymiron готов был выделить два миллиона рублей для залога за арестованного студента Высшей школы экономики Егора Жукова. При этом сам исполнитель выступал только на согласованном митинге-концерте и не был инициатором уличных беспорядков, в отличие от Навального и всего его ОПГ.

Журналист Антон Красовский отметил, что основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» жадничает и не спешит расставаться с деньгами ради блага людей, которые арестованы по его же вине.

«13000 рублей — цена вашей и нашей свободы», — написал журналист.

Скандальный блогер также предложил всем, кто направил деньги, назвать себя и указать сумму «пожертвования» в комментариях. В то же время «борец за справедливость» призвал студентов «Бауманки» и «Вышки», где учатся арестованные Даниил Конон и Егор Жуков, собраться и составить список тех, кто за и против арестованных учащихся вузов. По мнению Красовского, таким подлым способом блогер натравляет одних студентов на других.

Напомним, так называемая оппозиция устроила незаконные митинги в Москве из-за того, что их сторонников не допустили к выборам. Примечательно, что отказали так называемым «независимым кандидатам» абсолютно законно: было значительно превышено число недействительных подписей. В частности, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь был превышен допустимый порог недействительных подписей, в ее подписных листах также нашли подписи мертвецов. Кроме того, еще во время предвыборной кампании была обнаружена фабрика по рисовке подписей в поддержку «независимых кандидатов».

На всех несогласованных акциях сотрудники правоохранительных органов сработали профессионально: пресекали провокации и обеспечивали безопасность граждан.