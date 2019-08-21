Глава МИД Германии назвал условие встречи в «нормандском формате»

Берлин, 21 августа. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что необходимо как можно быстрее провести встречу в «нормандском формате» при условии возможности прогресса.

Министр иностранных дел ФРГ добавил, что Россия, Украина, Германия и Франция составили четкий план по урегулированию ситуации в Донбассе. Речь идет о минских соглашениях. Маас подчеркнул, что их необходимо реализовать.

«Россия должна использовать свое влияние, чтобы сделать конструктивные шаги вперед на этом пути. Мы поддерживаем этот процесс, но импульс должен исходить от России и Украины, чтобы в прямом диалоге найти решения», — сказал Хайко Маас в интервью РИА Новости.

Он добавил, что необходимо как можно скорее снова организовать встречу в «нормандском формате», и назвал условие ее проведения.

«Нам необходимо как можно скорее вновь встретиться в «нормандском формате». Однако это предполагает наличие реальной возможности достижения прогресса», — сказал глава МИД Германии.

Маас подчеркнул, что конфликт на юго-востоке Украины продолжается уже слишком долго.

Как сообщает агентство, Хайко Маас проведет в Москве переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в ходе встречи министры обсудят положение дел на Украине, в Сирии, а также ситуацию вокруг Ирана и проблематику глобальной стабильности и стратегической безопасности.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота в Киеве. В ответ на это вооруженные силы Украины начали так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против Донецкой и Луганской Народных Республик. Несмотря на ряд заключенных соглашений о перемирии, ВСУ продолжают обстрелы территорий Донбасса. По информации ООН, жертвами гражданской войны на Украине стали более 10 тысяч человек.