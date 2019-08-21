Путин заявил, что Европа заинтересована в газе из РФ

Москва, 21 августа. Президент России Владимир Путин заявил, что Европа заинтересована в российском газе, поэтому проект «Северный поток — 2» будет реализован.

На пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте глава российского государства обратил особое внимание на то, что европейские страны заинтересованы в получении российского газа.

«Думаю, что проект будет реализован», — подчеркнул Путин.

Проект «Северного потока — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья РФ до Германии. Он пройдет через Балтийское море через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Протяженность газопровода составит 1220 километров, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год. Предполагается, что строительство «Северного потока — 2» завершится в 2019 году.

Против строительства российского газопровода выступают Украина и Соединенные Штаты. Если Киев в случае запуска «Северного потока — 2» лишится доходов от транзита российского газа в страны Евросоюза, то Вашингтону проект может помешать выйти на европейский рынок со своим сжиженным природным газом.

В среду лидер РФ заявил, что работа по прокладке трубопровода «Северный поток — 2» на территории Финляндии завершена. Ранее пресс-служба «Газпрома» сообщила, что к настоящему моменту уложено уже 1805,6 км газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря. Таким образом готовность проекта составляет почти на 74%.