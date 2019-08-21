Любовь Соболь планирует использовать свою беременность, чтобы не сесть в тюрьму

Юрист ФБК Любовь Соболь, по слухам из СМИ находящаяся на третьем месяце беременности, проворачивает хитрую схему, которая поможет ей избежать уголовного наказания. Этот метод уже «обкатан» многими женщинами, совершившими преступления.

Выборы в Мосгордуму в этом году ознаменовались большим количеством скандалов. «Независимые» оппозиционные кандидаты после отказа избиркома зарегистрировать их из-за большого количества бракованных подписей избирателей, часть которых была фальсифицирована, организовали ряд несанкционированных митингов. В ответ на законное решение избиркома юрист ФБК Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие участвовали в организации незаконных акций с 14 июля по 10 августа, некоторые из которых завершились погромами. В нелегальных сборищах участвовали и несовершеннолетние дети, которые могли пострадать в результате действий хулиганов или при столкновении с сотрудниками правоохранительных органов. Опасность представляли заранее подготовленные провокаторы и специально обученные координаторы, управляющие толпой и создающие очаги напряжения.

Практически все из команды Навального понесли заслуженное административное наказание в виде лишения свободы на несколько суток, кроме Любови Соболь, которой удалось избежать «отсидки» из-за того, что она является матерью 5-летнего ребенка. Впрочем, о маленькой дочке она вспоминала только тогда, когда нужно было «отмазаться» от ареста.

Беременность Соболь — страховка от тюрьмы

Однако юрист ФБК в стратегии уклонения от уголовного преследования зашла еще дальше. В СМИ проскочила информация о том, что Соболь находится на 9-й неделе беременности. Сроки предполагаемого зачатия совпадают с началом агитационного периода. Соболь знала, что не сможет собрать подписи честным путем, из-за чего путь в МГД ей закрыт. Вполне вероятно, она могла осознано подстроить сроки беременности, чтобы не попасть в тюрьму за все нарушения, ведь российское законодательство очень лояльно относится к будущим матерям.

Подобная схема с «беременностью» далеко не нова, и ею уже пользовались многие женщины, которым грозили реальные тюремные сроки.

Бывший менеджер ЮКОСа Светлана Бахмина

В 2004 году менеджера ЮКОСа, по совместительству мать двоих малолетних детей, Светлану Бахмину Генеральная прокуратура РФ обвиняла в присвоении имущества и активов компании «Томскнефть-ВНК» на сумму более 18 млрд руб. Кроме того, Бахминой было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов с физического лица. Также в деле фигурировала продажа зданий, находящихся в собственности ЮКОСа, через подставные фирмы. В дальнейшем, после ареста Михаила Ходорковского, она разрабатывала схемы по продаже с молотка имущества компании в стране и за рубежом. В 2006 ее приговорили к 7 годам лишения свободы. Экс-менеджеру ЮКОСА несколько раз отказывали в УДО. Но ровно до тех пор, пока она не забеременела в тюрьме во время одного из длительных свиданий с мужем. Тогда за дело взялись правозащитники, и в 2009 году Бахмина вышла на свободу.

Создатель финансовой пирамиды Елена Пестрикова

Дело Елены Пестриковой тянулось с 2009 года, но вынести ей приговор не успели — в 2018 году истек срок давности преступления. Женщина организовала кредитный кооператив в 2006 году. Она принимала вклады, обещая большие проценты. Естественно, обещанных выплат не последовало. Против нее возбудили уголовное дело, в котором фигурировали более 170 потерпевших. Сумма же ущерба составила около 20 миллионов. Однако осудить Пестрикову не успели — бизнесвумен на время судебных разбирательств «ушла в декрет». По истечению 14 лет, которые регламентирует 82 статья УР РФ, срок давности дела истек. Примечательно то, что женщине было 43 года, и у нее уже росли трое детей.

Смертельное ДТП Анны Шавенковой

Анна Шавенкова совершила 2 декабря 2009 года в Иркутске наезд на пешеходов. Ее автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух женщин, одна из которых скончалась, а вторая осталась инвалидом. Уличная камера зафиксировала, как 28-летняя Шавенкова вместо оказания помощи пострадавшим начала звонить по мобильному телефону и осматривать повреждения на своём автомобиле. После того, как видеозапись происшествия камерой наружного наблюдения попала в Интернет, событие вызвало широкий общественный резонанс.

Анну Шавенкову обвинили по части 3 статьи 264 УК РФ— нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлёкшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека. Было вынесено обвинительное заключение: назначить наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии-поселении и лишить Шавенкову права управлять автомобилем на 5 лет.

Однако пока длилось рассмотрения дела и велся сбор доказательств, подсудимая забеременела. В связи с чем, руководствуясь статьёй 82 УК РФ, суд постановил отложить исполнение наказания на 14 лет — до достижения 14-летнего возраста сыном подсудимой, которого она родила накануне суда.

Идеальная схема Соболь

Схема с малолетней дочерью пока работала без перебоев — нерадивой родительнице за четыре административных дела, связанных с организацией незаконных митингов, назначили штрафы общей суммой в 930 тысяч рублей. Однако четвертое задержание по статье 20.2 КоАП РФ дает возможность возбудить в ее отношении уголовное дело по статье 212.1 УК РФ за регулярное нарушение законодательства, которое может обернуться лишением свободы на срок до пяти лет.

Не стоит забывать и о том, что юрист ФБК была замешана в истории с подделкой подписей избирателей, организовав целый цех с «рисовальщиками» автографов.

Подобные нарушения закона влекут за собой более суровые наказание, нежели наложение штрафа или административного ареста на несколько суток. Но юрист ФБК нашла выход из этого затруднительного положения, который, заодно, помог ей решить проблему с выходом из мнимой «голодовки», которую она якобы держала месяц. Беременность в будущем позволит ей еще больше манипулировать общественным мнением, безнаказанно подталкивая людей к участию в нелегальных акциях и беспорядках. Любые же попытки правоохранительных органов обуздать поток незаконной деятельности будут расценены как действия, способные навредить матери и ее будущему ребенку. Это может явиться «спусковым механизмом» для оппозиционеров на очередном нелегальном митинге.