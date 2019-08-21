Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Киев и Донбасс подтвердили приверженность бессрочному перемирию

103
0 Оставить комментарий

Киев и Донбасс подтвердили приверженность бессрочному перемирию

Минск, 21 августа. Украина и Донбасс подтвердили приверженность выполнению договоренностей о перемирии. Об этом сообщил полномочный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов.

Он отметил, что прошел ровно месяц со дня вступления в силу соглашения о режиме тишины, которое начало действовать 21 июля.

«Представители Киева и Донбасса подтвердили приверженность выполнению договоренностей о бессрочном перемирии, достигнутых ранее в формате контактной группы», — указал Грызлов.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Киев и Донбасс подтвердили приверженность бессрочному перемирию

Контактная группа по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе согласовала бессрочное перемирие в регионе с 21 июля. Однако оно продержалось совсем недолго: украинская армия обстреляла село Новая Таврия в ДНР уже в первый же день.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не готов вести диалог с республиками Донбасса. Он напомнил, что приход политика к власти воспринимался как знак грядущих перемен по отношению к гражданскому конфликту. По словам Пасечника, многие надеялись на прекращение войны и диалог с республиками, но этого пока не произошло.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров