Киев и Донбасс подтвердили приверженность бессрочному перемирию

Минск, 21 августа. Украина и Донбасс подтвердили приверженность выполнению договоренностей о перемирии. Об этом сообщил полномочный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов.

Он отметил, что прошел ровно месяц со дня вступления в силу соглашения о режиме тишины, которое начало действовать 21 июля.

«Представители Киева и Донбасса подтвердили приверженность выполнению договоренностей о бессрочном перемирии, достигнутых ранее в формате контактной группы», — указал Грызлов.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Контактная группа по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе согласовала бессрочное перемирие в регионе с 21 июля. Однако оно продержалось совсем недолго: украинская армия обстреляла село Новая Таврия в ДНР уже в первый же день.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не готов вести диалог с республиками Донбасса. Он напомнил, что приход политика к власти воспринимался как знак грядущих перемен по отношению к гражданскому конфликту. По словам Пасечника, многие надеялись на прекращение войны и диалог с республиками, но этого пока не произошло.