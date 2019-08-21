Путин заявил, что РФ разочарована испытаниями запрещенных ДРСМД ракет в США

Хельсинки, 21 августа. Россия разочарована испытаниями в США ракеты средней дальности наземного базирования, которые противоречат Договору о РСМД. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

По мнению российского лидера, Штаты вышли из ДРСМД, чтобы провести испытания новой ракеты.

«Я могу сказать, что мы разочарованы тем, что видим. Безусловно, испытания ракеты средней дальности наземного базирования, что естественно противоречит договору о ракетах средней и меньшей дальности, обостряет ситуацию вообще в сфере безопасности в мире и в Европе в частности», — сказал Владимир Путин, передает РИА Новости.

Президент России отметил, что эти действия США обостряют ситуацию в сфере безопасности Европы и всего мира. Он обратил внимание на то, что испытания американской ракеты состоялись слишком быстро после объявления о выходе из ДРСМД. В связи с этим, добавил Владимир Путин, есть основания полагать, что работа над этим вооружением в Штатах началась задолго до поиска поводов для выхода из Договора о РСМД.

Ранее Пентагон обнародовал видеозапись, на которой запечатлены испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Запуск состоялся впервые после выхода Вашингтона из договора. Сообщалось, что пуск ракеты состоялся с острова Сан-Николас в Калифорнии.

Напомним, Договор о РСМД запрещал ракеты дальностью 500–5500 километров​​​. Действие соглашения подошло к концу 2 августа 2019 года.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД в 2018 году. При этом Штаты заявляли, что Москва якобы нарушала положения этого соглашения. Москва же неоднократно уличала именно американскую сторону в нарушении условий договора.