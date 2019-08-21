Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Путин считает правильными действия российской полиции на несанкционированных митингах

147
0 Оставить комментарий

Путин считает правильными действия российской полиции на несанкционированных митингах

Москва, 21 августа. Российские правоохранители реагируют на несанкционированные акции, как и полицейские в других странах, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах со своим финским коллегой в Хельсинки. 

«Кто нарушает законы — будет привлекаться к ответственности», — сказал он.

Глава государства также указал на то, что митинги за рубежом носят более масштабный характер, чем в Москве, и там речь идет и о погибших и тысячах пострадавших.

В этой связи нельзя не вспомнить разгоны несогласованных акций «желтых жилетов» во Франции в ноябре 2018 года, где полиция использовала и слезоточивый газ,  и шумовые гранаты. В ход шли и водяные пушки.  В результате 11 человек погибли, более 2,5 тыс. человек были ранены.

Несогласованные акции в Москве проводят так называемые «независимые кандидаты», которых не допустили к выборам в Мосгордуму. Причиной отказа стало большое количество фальсификаций в подписных листах. Например, у юриста ФБК  Любови Соболь в документах были найдены «мертвые души», а также подписи людей с несуществующими паспортными данными. Проводя запрещенные митинги, эти "политики" шантажируют избиркомы. Об этом заявила ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова. 

Устроенные «оппозиционерами» сходки 27 июля и 3 августа вылились в массовые беспорядки. По данному факту  СК РФ возбудил уголовное дело. 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров