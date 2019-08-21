Путин считает правильными действия российской полиции на несанкционированных митингах

Москва, 21 августа. Российские правоохранители реагируют на несанкционированные акции, как и полицейские в других странах, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах со своим финским коллегой в Хельсинки.

«Кто нарушает законы — будет привлекаться к ответственности», — сказал он.

Глава государства также указал на то, что митинги за рубежом носят более масштабный характер, чем в Москве, и там речь идет и о погибших и тысячах пострадавших.

В этой связи нельзя не вспомнить разгоны несогласованных акций «желтых жилетов» во Франции в ноябре 2018 года, где полиция использовала и слезоточивый газ, и шумовые гранаты. В ход шли и водяные пушки. В результате 11 человек погибли, более 2,5 тыс. человек были ранены.

Несогласованные акции в Москве проводят так называемые «независимые кандидаты», которых не допустили к выборам в Мосгордуму. Причиной отказа стало большое количество фальсификаций в подписных листах. Например, у юриста ФБК Любови Соболь в документах были найдены «мертвые души», а также подписи людей с несуществующими паспортными данными. Проводя запрещенные митинги, эти "политики" шантажируют избиркомы. Об этом заявила ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Устроенные «оппозиционерами» сходки 27 июля и 3 августа вылились в массовые беспорядки. По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело.