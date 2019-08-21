Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Президент Финляндии указал на отсутствие проблем между Хельсинки и Москвой

377
0 Оставить комментарий

Президент Финляндии указал на отсутствие проблем между Хельсинки и Москвой

Хельсинки, 21 августа. Проблем в отношениях Хельсинки и Москвы нет, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте.

На совместной пресс-конференции с главой российского государства Владимиром Путиным он указал на то, что в отношениях Финляндии и России в настоящее время нет совершенно никаких проблем. По словам Ниинисте, «многое пошло по пути улучшения».

«Например, это касается торговли и туризма», — подчеркнул президент Финляндии.

Напомним, в среду в Президентском дворце в Хельсинки прошла встреча глава Финляндии Саули Ниинисте и президента РФ Владимира Путина. Глава российского государства прибыл в столицу Финляндии на автомобиле отечественного бренда Aurus. Стороны провели встречу в закрытом от прессы формате. В начале переговоров финский президент выразил надежду на то, что беседа пройдет успешно. Он также заметил, что внимательно следил за переговорами Путина с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. 

Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений России и Финляндии и актуальные темы, касающиеся международной повестки, в том числе восстановление нормального диалога между РФ и Евросоюзом. Лидер российского государства Владимир Путин отметил, что РФ заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с ЕС.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров