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Путин назвал фальсификацией списки «мертвых душ» для регистрации кандидатами в МГД

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Путин назвал фальсификацией списки «мертвых душ» для регистрации кандидатами в МГД

Хельсинки, 21 августа. Президент РФ Владимир Путин назвал фальсификацией представление в Мосгоризбирком списков «мертвых душ» кандидатами в депутаты, которым потом отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму.

Вопрос о митингах в Москве российскому лидеру задали на пресс-конференции после переговоров с главой Финляндии Саули Ниинисте. Путин пояснил, что избирательные комиссии отклонили участие ряда претендентов на места в МГД, потому что эти претенденты нарушили законодательство.

«В частности, они должны были представить списки тех избирателей, которые их поддерживают. Избирательные комиссии обнаружили, что в этих списках есть так называемые «мертвые души», — подчеркнул Путин.

Он пояснил, что под «мертвыми душами» в данному случае нужно понимать давно скончавшихся людей, однако их подписи все равно оказались в подписных листах кандидатов.

«Это не ошибка, это фальсификация», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, при проверке подписей у ряда самовыдвиженцев в МГД было выявлено огромное количество нарушений, а именно 339 автографов умерших людей, а также более 14 тысяч несуществующих избирателей. Особенно активно набирала свой электорат на кладбище юрист ФБК Любовь Соболь. 

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