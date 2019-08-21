Сирия новости 21 августа 22.30: террористы ХТШ бегут «под крыло» турецкой армии, САА взяла Хан-Шейхун

Сирия, 21 августа. САА вошла в Хан-Шейхун и проводит зачистку города, курды застрелили мирного жителя Дейр-эз-Зора, Ирак обвинил Израиль в ударах по базам шиитского ополчения. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): полностью заняла Хан-Шейхун на юге Идлиба.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреляла позиции САА на юге Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отступили из Хан-Шейхуна, проводят отдельные атаки из «латаминского кармана» на севере Хамы.

Курды: собрали волонтеров на расчистку завалов и сняли КПП в Аль-Багузе, застрелили мирного жителя в Дейр-эз-Зоре.

Ирак: обвинил Израиль в ударах по базам шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби».

Провинция Хомс

Сирийские правоохранительные органы урегулировали правовое состояние нескольких десятков жителей провинции Хомс. Как сообщает официальное государственное информационное агентство SANA, 115 жителей провинции, которые были боевиками группировок «умеренной оппозиции», сдали властям оружие и в соответствии с сирийским законом были восстановлены в правах после прохождения необходимых фильтрационных процедур.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный новостной источник (@DeirEzzor24) сообщает, что «Демократические силы Сирии» (SDF) сняли контрольно-пропускной пункт в районе населенного пункта Аль-Багуз — места, где принял последний бой «псевдохалифат», созданный запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство»1. Между тем источник в Twitter (@MasarPressNet) сообщает, что добровольцы, набранные курдскими силами, второй день продолжают работу по расчистке улиц Аль-Багуза от завалов и восстановлению работы местных школ.

Между тем обстановка в провинции Дейр-эз-Зор остается неспокойной — Masar Press Agency сообщает, что местный житель получил смертельное ранение — в него выстрелил боевик SDF в районе населенного пункта Бир ас-Саяд.

Провинция Идлиб

Операция Сирийской арабской армии в провинции Идлиб достигла важного успеха — подразделения «Силы Тигра» вошли в стратегически важный город Хан-Шейхун, который является «ключом» к шоссе М5. Как сообщает ливанской издание Al Masdar, части САА вошли в Хан-Шейхун со всех направлений, проводят зачистку и утверждают, что город будет полностью безопасен уже в течение завтрашнего дня. По версии Al Masdar, силы САА перерезали все стратегически важные дороги, после чего дождались отхода джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам» и вошли в пустой город. Такой маневр позволил сберечь жизни мирных жителей и сохранить город для людей.

Между тем террористы продолжают ответные атаки в Идлибе. Источник в Twitter (@ufuq_sy) сообщает, что боевики коалиции «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» обстреляли позиции САА в районе КПП «Аль-Нимр» и населенного пункта Хараш к северу от города. Кроме того, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» в очередной раз, как сообщает агентство Step News, предприняли попытку отбить стратегически важную высоту Телль ат-Тараи — с этого холма простреливается наиболее безопасный маршрут для отступления сил террористов из окружения.

Тем временем боевая авиация правительственных сил наносит удары по позициям боевиков в районе города Маарет-Хурама в Идлибе, сообщает Step News.

Провинция Хама

Остатки террористических группировок, лояльных «Тахрир аш-Шам», движутся в направлении турецкого наблюдательного пункта близ города Мурек, сообщает официальный сирийский новостной источник в Twitter (@SyriawatanNews). Источник утверждает, что боевики, оставшиеся в «латаминском котле» в провинции Хама, стремятся уйти от ударов САА в зоне относительной безопасности рядом с наблюдательным пунктом №9. Между тем население провинции Хама приветствует наступающую Сирийскую арабскую армию, поднимая государственные флаги на своих домах и выходя с ними на улицы.

Ирак

Взрывы, которые произошли на территории военных баз и складов иракского шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» были результатом ударов израильских боевых беспилотников, заявил член оборонного комитета парламента Ирака Карим Алаиви в интервью ливанскому каналу Al Mayadeen. По словам парламентария, власти Ирака располагают доказательствами причастности Израиля к ударам по базам «Ас-Сакр» и «Амерли».

По словам Алави, Израиль пытается ослабить влияние Ирана и силы проиранских формирований в Ираке, снижая боевые возможности проиранского ополчения. При этом парламентарий признал, что силы ПВО и ВВС Ирака не смогли зафиксировать появление израильских беспилотников в своем небе, однако Al Mayadeen указывает со ссылкой на «источники, знакомые с ситуацией», что три беспилотника были замечены перед ударом по базе «Ас-Сакр».

1 Организация запрещена на территории РФ.