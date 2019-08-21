Глава немецкой делегации обвинил западные СМИ в распространении фейков о Крыме

Симферополь, 21 августа. Член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус, который возглавляет посетившую Крым немецкую делегацию, заявил, что западные СМИ распространяют фейки о полуострове.

«Есть огромная пропасть между той официальной информацией, в которой рассказывают о Крыме, и то, что мы видим собственными глазами и в чем убеждаемся. Они публикуют просто сумасшедшие сообщения, неправдивую информацию», — заявил он на встрече с крымскими депутатами.

Нессениус обещал рассказать в Германии о реальном положении дел в Крыму. По его словам, многие люди в Германии уже спрашивают его, как посетить полуостров.

Ранее сообщалось, что глава администрации Ялты Алексей Челпанов пригласил экипаж самолета А321, который чудом посадил лайнер в Подмосковье, посетить город и отдохнуть. По его словам, летчиков и бортпроводников, которые спасли более 200 человек, ждут в одной из здравниц Южного берега Крыма, пишет «Царьград».

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.