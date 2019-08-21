Эксперт рассказал, кто и зачем провоцирует уличные протесты в Гонконге

Политический аналитик Руслан Осташко уверен, что за протестами в Гонконге могут стоять китайские элиты и агенты влияния Запада.

Ранее глава МИД, член Госсовета КНР Ван И на встрече с министрами иностранных дел Республики Корея и Японии рассказал, что демонстрации и массовые беспорядки в Гонконге были инспирированы иностранными силами.

«Текущее развитие событий в Гонконге обусловлено вмешательством иностранных сил», — сказал он.

Действительно, несмотря на многочисленные заявления о мирном характере протестных мероприятий, митингующие уже давно перешли от громких заявлений к вполне себе конкретным действиям. Радикалы выходят на улицы Гонконга, скрывая лица марлевыми повязками, пряча глаза под очками, а головы защищают строительными шлемами. Все это им необходимо для противодействия полицейским отрядам, а в некоторых случаях — даже для атак на сами участки.

Тактика митингующих предельно проста — создание баррикад на основных улицах и дорогах, что парализует общественный и личный транспорт. Протестующие также мешают закрытию дверей в вагонах метро, что приводит к прекращению работы подземки. Точно так же они блокируют работу различных административных зданий и даже стратегических объектов вроде аэропортов.

Так, 12–13 августа тысячи демонстрантов полностью заблокировали работу международного аэропорта Гонконга. За это время было отменено более тысячи рейсов, а в ходе стычек протестующие на время даже вытеснили из терминалов полицию. При этом нужно понимать, что аэропорт считается самым загруженным в мире: ежедневно он обслуживает более 800 рейсов.

«Мы решительно осуждаем эти террористические действия», — заявила после этого представитель Государственного совета по делам Гонконга и Макао Сюй Луин.

По ее словам, действия протестующих «наносят серьезный ущерб международному имиджу Гонконга, а также вносят страх в сердца соотечественников в материковом Китае». Кроме того, экономике города и всей китайской экономике нанесен многомиллиардный ущерб.

По мнению политического аналитика, главного редактора интернет-издания Politrussia Руслана Осташко, протесты в Гонконге намеренно разогреваются для того, чтобы оказать влияние на руководство Китайской Народной Республики.

«Была долгая история с тем, что китайцы выделили достаточно лояльные условия для Гонконга по поводу обратной интеграции острова в материковый Китай, а также в его политическую и экономическую систему. Но и, естественно, ряд людей, которые там живут, а Гонконг, по сути, является относительно офшорной зоной и для некоторых китайских чиновников, выводили наворованные деньги, потому что в КНР жесткая система борьбы с коррупцией. И там, даже если ты наворовал очень много денег, тебе их просто некуда тратить. И многие из таких чиновников работали с Гонконгом», — говорит эксперт.

Соответственно есть значительная часть китайских элит, которым выгоден нынешний статус Гонконга как автономного государственного образования. Их, по словам собеседника ФАН, поддерживают западные элиты и американские спецслужбы.

«Через Гонконг они пытаются оказать влияние как на Пекин, так и в целом на Китай с его населением, потому что люди, живущие в Гонконге, себя китайцами не считают, они пытаются выделяться. Так что протесты — это попытка расколоть китайское общество, попытка показать, что если выбрать западный путь развития, то люди будут жить так, как в Гонконге. Поэтому протесты выгодны всем, их будут раскачивать как некоторая часть китайской элиты, так и западное общество», — продолжает Осташко.

Следует отметить, что желание китайских властей навести порядок в своей стране вполне объяснимо и оправданно, особенно если учесть, что беспорядки продолжаются несколько месяцев. Но в то же время очевидно, что любые попытки полиции и армии КНР урегулировать ситуацию в Гонконге будут наталкиваться на очередные провокации со стороны ЦРУ и проамериканских активистов.

«Да это 100%, там же все делается по методичкам, которые США и ЦРУ активно применяют по всему миру. Но вопрос в том, что Китаю глубоко плевать на какие-то провокации. У меня нет сомнений, что Китай задушит протест в Гонконге силовыми методами, это видно по тому, как они разгоняют акции. Здесь очень интересно сравнить с тем, как мирно и демократично действует наша полиция. В Китае в этом плане все очень жестко», — заключил эксперт.

Напомним, в начале июня в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, направленного на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.

Власти КНР уже призвали ЕС и США перестать вмешиваться в ситуацию с гонконгскими протестами, поскольку это внутреннее дело Китая.