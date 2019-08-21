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Россия

Путин встретится с главами угледобывающих регионов РФ

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Путин встретится с главами угледобывающих регионов РФ

Москва, 21 августа. Президент России Владимир Путин встретится с главами угледобывающих регионов страны в преддверии Дня шахтера. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что российский лидер обсудит с главами регионов ситуацию в угольной отрасли и стратегию ее развития. Встреча состоится 22 августа.

«В преддверии Дня шахтера Владимир Путин 22 августа встретится с руководителями угледобывающих регионов Российской Федерации, в число которых входят Кемеровская и Новосибирская области, республики Саха и Хакасия, Красноярский и Забайкальский края», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Как передает РИА Новости, основной темой встречи Владимира Путина с главами регионов станет ситуация в угольной отрасли и стратегия ее развития до 2035 года. Участие во встрече также примут министр энергетики Александр Новак, вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минтранса Евгений Дитрих и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Напомним, 21 июня президент РФ Находится с визитом в Финляндии, где проводит переговоры с финским коллегой Саули Ниинисте.

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Источник: РИА Новости
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